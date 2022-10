Le rubano l’auto con dentro l’arpa da 14mila euro: “È la mia vita, aiutatemi a ritrovarla” Il furto della Fiat 500L e del suo prezioso contenuto è avvenuto proprio davanti all’istituto in cui insegna la donna, la scuola media Sabin di Monza, mentre stava facendo lezione in classe.

Viliana Ivanova (Facebook)

"È tutta la mia vita". Sono parole disperate quelle di Viliana Ivanova, 41 anni, musicista di origine bulgara che insegna in una scuola media di Monza. "Mi hanno rubato la macchina mentre facevo lezione. E dentro c'era la mia arpa".

Un'arpa maestosa, bellissima. E costosissima, di conseguenza. Valore dello strumento: circa 15mila euro.

Ma non si tratta solo di denaro. "Quello strumento è la mia vita. Ora è un grosso guaio, sia per l’automobile che per l’arpa. Uno strumento con cui arrotondavo lo stipendio, e con cui si entra in simbiosi completa". Perché la quotidianità e il lavoro di Viliana ruotano intorno alla musica, e senza la materia prima è un bel problema. Soprattutto con due figli piccoli da mantenere.

Il furto in pieno giorno, davanti alla scuola

Il furto della Fiat 500L e del suo prezioso contenuto è avvenuto proprio davanti all'istituto in cui insegna la donna, il Sabin di Monza.

"Ho commesso un’ingenuità, lo so. Ho lasciato lo strumento in macchina perché ero molto stanca. Il ladro ha colpito tra le 13 e le 14, quando il bar davanti alla scuola era chiuso". In pieno giorno, davanti a una scuola media.

"La mia speranza è che il ladro abbandoni l'arpa oppure, se la mette sul mercato, che venga riconosciuta e restituita. Intanto sono andata immediatamente a sporgere denuncia ai Carabinieri di Monza". Sperando che chi ha rubato l'arpa non sappia davvero che farsene, di quell'oggetto, e che tenti di rivenderlo online per raccattare qualche soldo in più. "L'arpa è uno strumento complesso, bellissimo e prezioso, ci sono 1.200 pezzi e tutto deve essere accordato e sistemato sempre alla perfezione. Anche mantenerlo non è semplice”.

L'appello disperato sui social

Così arriva l'appello ai social, con un annuncio pubblicato su Facebook. "Se per caso vi imbattete in un annuncio su Internet, contattatemi". Viliana è abbattuta. Ma, allo stesso tempo, più determinata che mai. "Ho denunciato l'accaduto subito, non voglio darmi per vinta".