Le rubano l’arpa da 14mila euro: aperta raccolta fondi per ricomprare lo strumento alla musicista È stata lanciata una raccolta fondi per ricomprare un’arpa a Viliana Ivanov, la 41enne musicista di origine bulgara e docente di una scuola media di Monza, vittima di un furto.

Una raccolta fondi per ricomprare l'Arpa che è stata rubata a Viliana Ivanov, la 41enne musicista di origine bulgara e docente di una scuola media di Monza. A organizzare questo gesto di solidarietà è il consigliere comunale monzese Paolo Piffer.

A dare la notizia di quanto accaduto era la stessa docente che aveva spiegato: "Mi hanno rubato la macchina mentre facevo lezione. E dentro c'era la mia arpa. È tutta la mia vita". Alla 41enne l'arpa serve per svolgere il suo lavoro e così per mantenere la sua famiglia. Lo strumento vale oltre 14mila euro.

L'appello sui social della musicista

In un post su Facebook aveva spiegato tutto con la speranza che qualcuno potesse trovarla e restituirgliela: "L’arpa mi permette di suonare con vari formazioni ad eventi aziendali, matrimoni e concerti. La grande passione per la musica è diventata anche un supporto economico importante per la mia famiglia, pagare le terapie di mio figlio autistico e comunque dare una vita più dignitosa ai miei figli".

Poi racconta cosa è accaduto: "Purtroppo lunedì 24 ottobre uscendo da scuola ho scoperto la terribile realtà, ovvero il furto della mia auto e della mia arpa". E ancora: "Ho commesso un’ingenuità, lo so. Ho lasciato lo strumento in macchina perché ero molto stanca. Il ladro ha colpito tra le 13 e le 14, quando il bar davanti alla scuola era chiuso".

Lanciata la raccolta fondi

Così il consigliere comunale di Civicamente Paolo Piffer ha deciso di intervenire aprendo una raccolta fondi. La musicista sempre sui social ha ringraziato: "Sono davvero felice che esistano queste modalità di supporto e ringrazio di cuore in anticipo tutti quelli che parteciperanno a questa bellissima iniziativa di generosità e sensibilità".