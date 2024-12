video suggerito

Le atlete del Bitonto C5 Femminile vittime di un furto a Milano: rubati tutti i borsoni in un parcheggio

Una bruttissima trasferta per il Bitonto C5 Femminile, squadra di calcio a cinque attualmente campione d'Italia, di passaggio a Milano per affrontare la Kick Off di San Donato Milanese nella nona giornata del campionato di Serie A. Le atlete, che soggiornavano in un albergo a Peschiera Borromeo, nella mattinata di oggi domenica 8 dicembre si sono trovate di fronte a una scena da dimenticare: il furto dell'intero equipaggiamento sportivo contenuto all'interno dei borsoni, fino a poco tempo prima custoditi all'interno di un furgoncino in sosta nel parcheggio dell'hotel-ristorante.

Risultato: partita con la capolista saltata e tantissima amarezza. Fino al ritrovamento del bottino, annunciato poco fa attraverso i canali social della squadra. "Ritrovati i borsoni! Quando eravamo già sulla strada per Malpensa le chiamate di alcuni numeri sconosciuti ci hanno comunicato che tutte le borse rubate erano ammucchiate in un giardino in zona di Piazza Ovidio a Milano", recita infatti un post. "Uno dei pulmini si é recato subito sul posto e ha ritrovato gli zaini praticamente vuoti. Gli oggetti personali, gli scarpini, le divise, le polo, gli accappatoi, li potremo ricomprare, ma la sensazione della violenza subita rimarrà".

Il furto è avvenuto nel parcheggio di un hotel-ristorante a Peschiera Borromeo. Qui dei malviventi ancora ignoti hanno infranto i vetri dei due furgoni in sosta, sottraendo tutto ciò che vi era all’interno e quindi i borsoni di proprietà delle "leonesse" di Bitonto. Ovvero documenti, attrezzature e persino l'elenco di gara. "Abbiamo tanta amarezza. Ci hanno rubato tutto, non sappiamo nemmeno come tornare in Puglia e non possiamo disputare la partita", era stato l'appello dei dirigenti.

Un fatto vergognoso che, però, ha scatenato una piccola gara di solidarietà: in questo modo sono state recuperate le sacche delle campionesse (purtroppo prive del contenuto). "Ringraziamo gli amici della ASD San Pio V nostri tifosi che hanno recuperato email e contatti dai nostri canali social, hanno chiamato tanta gente (anche i dirigenti della società di calcio a 11 bitontina) e sono riusciti a mettersi in contatto con noi mentre eravamo sui pulmini", sempre le parole della società pugliese. "La solidarietà dello sport vince sempre. Saremo più forti anche di questo".