L’avvocato di Tiziana Morandi: “È stata incastrata dalle mogli gelose delle sue vittime” Parla l’avvocato di Tiziana Morandi, sedicente massaggiatrice a domicilio accusata di aver drogato e derubato almeno sei uomini tra i 27 e gli 84 anni. “Soldi e gioielli come regalini per la sua simpatia, aveva un bel rapporto con i clienti trovati su internet”

Manipolatrice esperta, che drogava e derubava gli uomini adescati in rete, o vittima di un grosso equivoco? "Tiziana Morandi di professione fa la massaggiatrice. Normali massaggi, per i quali si faceva pagare 30 o 50 euro, come è normale che sia. Succedeva spesso poi, che grazie al suo carattere espansivo, diventasse amica dei clienti".

"Regalini per la sua simpatia"

Non ha dubbi l'avvocato che assiste Tiziana Morandi, la 47enne di Vimercate che adesso si trova reclusa a San Vittore con l'accusa di aver somministrato bevande con benzodiazepine (the, aranciate, drink e una camomilla) ad almeno sei vittime tra i 27 e gli 84 anni, dopo averle circuite sui social, per poi sottrarre loro contanti, carte di credito, orologi, bracciali e persino un'intera collezione di monete d'oro dal valore di 80mila euro.

Rapina aggravata, circonvenzione di incapace, detenzione illecita di sostanze psicotrope, truffa e in un caso anche lesioni gravi: quello dell'83enne che, dopo il cocktail narcotizzato, ha rischiato di non risvegliarsi più. E non è una novità. Già al tempo, infatti, Tiziana Morandi era stata accusata di furto e circonvenzione di incapace. In questo caso, per procurarsi i farmaci, aveva utilizzato alcune prescrizione mediche false, affermando di essere una paziente psichiatrica.

"Chi l’ha detto che Tiziana Morandi questi braccialettini o contanti li rubava e non li aveva, invece, in dono per l’amicizia che riusciva a stringere con i clienti? Insomma, può essere stata ricambiata dagli uomini con qualche regalino per la sua simpatia", ha dichiarato a Il Giorno.

La gelosia delle mogli

Avvenente, espansiva, simpatica. E quindi un dubbio sorge spontaneo, secondo il legale della difesa. "Chi può dire che quando le mogli degli uomini che si facevano massaggiare scoprivano che il marito si rivolgeva a una donna così avvenente non si ingelosissero, e lui a quel punto non fosse obbligato a dire che lei quei soldi glieli aveva estorti?"