L’audio di Alessia Pifferi rivela novità sul padre di Diana: “L’ha conosciuta, vuole essere presente” “È venuto a vedere la bambina mercoledì pomeriggio. Comunque ci sentiamo tutti i giorni, un paio di volte al giorno, ci scriviamo”, racconta la 38enne di Ponte Lambro a un’amica. “Lui c’è economicamente, adesso sono tranquilla”

"Con il padre di Diana ci sentiamo tutti i giorni, poi ci siamo anche visti. È importante che si siano ritrovati con la bambina… ora che c'è lui a livello economico sono più tranquilla". Spunta un altro audio sul cellulare di Alessia Pifferi, tra quelli finiti sotto la lente degli inquirenti. Riguarda l'identità del padre di Diana, la bimba di 18 mesi lasciata a casa da sola dalla madre per una settimana e morta di stenti nel luglio del 2022.

L'audio di Alessia Pifferi: "Con il padre di Diana ci sentiamo sempre"

"È venuto a vedere la bambina mercoledì pomeriggio. Comunque ci sentiamo tutti i giorni, un paio di volte al giorno, ci scriviamo sempre", racconta la 38enne di Ponte Lambro a un'amica in un audio, recuperato dal giornalista Marcello Randazzo per la trasmissione Iceberg, condotta da Marco Oliva su TeleLombardia. "Per me è una cosa molto importante questa, che si sono ritrovati padre e figlia. Comunque ora c’è suo padre alle spalle, sia a livello economico ma anche per le altre cose, sono tranquilla, capito? Un passo alla volta e vediamo dove si va a finire".

Il racconto di una giornata trascorsa con il padre della bambina, che a tutti ha sempre detto di non conoscere, o un'altra bugia per illudersi di condurre un'esistenza come le altre? Saranno le indagini a stabilirlo. "Voleva venire col Mercedes cabriolet, quello decapottabile enorme, ma non ci sta il passeggino", continua.

"Allora quando l’ho visto giù in fondo alla via sono arrivata lì con il passeggino e gli ho detto: “Hey hombre…cucù”. Ha guardato la bambina, mi ha abbracciato e mi ha stretto in un modo… mamma mia. È stato sul divano con lei, l’ha tenuta tutta la sera e le sorrideva, ci giocava. Ma che sorrisi! E’ proprio vero sangue del sangue non mente, sono momenti veramente toccanti".

Le bugie alla madre e al compagno

"A me aveva detto di non sapere chi fosse il padre", aveva spiegato la madre di Alessia Pifferi in aula. "Le dicevo di cercarlo e di farsi aiutare, la bambina deve avere un papà". Stessa versione del compagno di Alessia Pifferi, l'elettricista di Leffe con cui la 38enne aveva da tempo una relazione intermittente. L'uomo con cui la donna ha passato i 6 giorni fuori casa tra il 14 e il 20 luglio del 2022. "È nata nel bagno di casa mia, nei mesi precedenti mi diceva di non essere incinta. Ma mi sembrava strano, vedevo la pancia che cresceva sempre di più".

Alessia Pifferi, davanti a lui, garantisce di non sapere chi sia il padre della piccola, e quindi di non avere più rapporti con lui. "Se Diana è arrivata è perché ha scelto te", dice al compagno. "Tutto quello che è successo è inaspettato. La bambina è intestata a me, quello che so è che ti amo e non ti voglio perdere, non voglio buttare all’aria tutto. Io ti amo e so che vorrei che magari col tempo si riappianasse la cosa, ma chiedermi di non essere più la tua compagna, per me è impossibile".