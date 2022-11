L’assessore Fabrizio Sala è il nuovo vicepresidente della Lombardia per la seconda volta Già assessore a Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e semplificazione, il forzista Fabrizio Sala ha ricevuto l’incarico da Fontana a due giorni dalle dimissioni di Moratti.

A cura di Enrico Spaccini

È Fabrizio Sala ad assumere l'incarico di vicepresidente della Regione Lombardia. Il presidente Attilio Fontana gli ha conferito la carica questa mattina, 4 novembre, e prenderà il posto lasciato vacante da Letizia Moratti.

Già assessore all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e semplificazione, come riporta Ansa sarà lui a dover aiutare a traghettare la giunta lombarda del centrodestra alle prossime elezioni regionali. Sala aveva già ricoperto questa carica tra il 2015 e il 2018.

Le congratulazioni a Bertolaso

Quando il 2 novembre Fontana ha conferito l'incarico di assessore al Welfare a Guido Bertolaso, l'altro posto lasciato vuoto da Moratti, Sala aveva applaudito la decisione del presidente leghista.

"Congratulazioni a Guido Bertolaso, una persona di cui conosco il grande spessore umano e professionale, che ricoprirà il ruolo di assessore al Welfare in modo eccellente", aveva scritto su Facebook ringraziando non solo Fontana, ma anche il presidente del suo partito Silvio Berlusconi e la coordinatrice regionale Licia Ronzulli "per l'ottima scelta".