video suggerito

Lasciano il cane in una pensione, vanno a riprenderla e scoprono che è incinta: i sei cuccioli sono nati morti Una femmina di Rottweiler è rimasta incinta mentre stava trascorrendo qualche giorno in una pensione per cani in provincia di Como. La sua famiglia si è accorta del rigonfiamento una volta a casa: purtroppo i sei cuccioli sono nati tutti morti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Una bellissima sorpresa che però purtroppo è finita in tragedia. Protagonista della vicenda è una femmina di Rottweiler che è rimasta incinta mentre stava trascorrendo qualche giorno in una pensione per cani in provincia di Como. La sua famiglia infatti era impegnata in un trasloco e così avevano lasciato il loro cane per pochi giorni in questa pensione. Qualche giorno dopo però essere ritornata a casa, la famiglia ha notato un rigonfiamento alla pancia del loro cane. Una volta dal veterinario hanno scoperto che aspettava sei cuccioli.

Uno dei proprietari ha raccontato a Qui Como come hanno preso la notizia: "Non potevamo crederci, non avevamo mai pensato che potesse accadere qualcosa del genere in una pensione alla quale ci siamo sempre affidati con serenità vista la loro serietà e competenza". Purtroppo però al momento del parto i cuccioli sono nati tutti morti: il veterinario ha spiegato che probabilmente la causa era un’incompatibilità tra le razze. La famiglia ha poi precisato: "Se avessimo voluto far accoppiare il nostro cane, avremmo scelto un maschio della stessa razza, e sicuramente in un contesto controllato".