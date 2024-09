video suggerito

Bimbo di 8 anni morso al ritorno da scuola da un cane: era scappato da una casa con il cancello aperto Il piccolo, che ha riportato serie ferite alla gamba, si trova ora sotto osservazione al Policlino Ponte San Pietro (Bergamo). Il papà: "Per un solo centimetro non è stata presa l'arteria femorale. Presenterò denuncia, chi ha un cane deve assumersene la responsabilità"

Un bambino di 8 anni è stato azzannato da un cane in via Leopardi a Ambivere (Bergamo), mentre tornava a casa da scuola nel pomeriggio di giovedì 26 settembre. A stenderlo a terra e morderlo con violenza un meticcio di taglia media, appena scappato da un’abitazione lasciata con il cancello aperto. Vedendo il cane corrergli incontro il bimbo ha lasciato a terra lo zaino, si è voltato ed è scappato, ma l’animale l’ha comunque raggiunto e attaccato alla gamba sinistra.

Il piccolo, che ha riportato serie ferite all'arto inferiore, si trova ora sotto osservazione al Policlinico Ponte San Pietro dopo un lungo intervento chirurgico.

"Per un solo centimetro non è stata presa l’arteria femorale, ma gli hanno tolto la vena safena", spiega il papà del piccolo a L'Eco di Bergamo. "Il nervo safeno è stato schiacciato, ma fortunatamente altri nervi e tendini non sono stati toccati. Ora deve restare in osservazione e poi dovrà sottoporsi a un ciclo d’antibiotici per scongiurare eventuali infezioni. Lui continua a chiedermi se in quella via c’è ancora quel cane. È un bambino di 25 chili aggredito da un meticcio che pesa quasi quanto lui".

E ancora. "Adesso penso alla sua salute ma poi presenterò denuncia, perché chi ha un cane deve assumersene la responsabilità", sempre lo sfogo del papà al quotidiano. Sul posto, dopo l'aggressione è intervenuta la polizia locale di Ambivere che ha sanzionato i proprietari del cane per omessa custodia, chiedendo l’intervento del dipartimento veterinario di Ats che martedì 1 ottobre effettuerà un sopralluogo per tutte le verifiche del caso. "È stato morso tre volte. I proprietari non riuscivano a staccarlo e lo hanno strappato, provocando ferite profonde. Mio figlio ha raccontato che mentre lo azzannava, il cane gli ringhiava anche contro".