Lascia la mano della mamma e corre in strada: il bimbo di 4 anni è ancora in prognosi riservata Un bambino di 4 anni è scappato dalla presa della madre correndo in mezzo alla strada nel preciso momento in cui stava passando una macchina. Immediato il trasporto in codice rosso in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Paura a Crosio della Valle, in provincia in Varese, per un bambino di 4 anni. È scappato dalla presa della madre correndo in mezzo alla strada nel preciso momento in cui stava passando una macchina.

I fatti sono accaduti ieri giovedì 3 novembre verso mezzogiorno. Il piccolo è corso in mezzo alla strada ed è stato investito da un auto.

L'automobilista si è subito fermato a prestare soccorso

L’autista del veicolo non ha fatto in tempo a frenare e lo ha travolto. Subito è sceso dal suo fuoristrada e ha prestato soccorso. Tanta la paura perché il piccolo è stato sbalzato per diversi metri riportando un grave trauma cranico.

Subito sono stati allertati i soccorsi: all'arrivo dei sanitari del 118 il bambino era cosciente. Immediatamente è stato sedato e intubato, fino al ricovero in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è arrivato in elisoccorso.

Trasportata in ospedale anche la donna

Mentre la donna che era con il piccolo – una parente ma non la madre – è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Varese in codice verde: nell'incidente ha riportata un trauma minore alla gamba.

Ora sull'accaduto sta indagando la polizia della Stradale di Varese che stanno provvedendo con tutti gli accertamenti del caso. Ora tutti sperano che il piccolo possa riprendersi presto: al momento i medici non hanno ancora sciolto la prognosi riservata.