Lanciano un estintore sui binari a Gallarate, treno costretto a deviare: arrestati due giovanissimi

Nei guai un 18enne e un 19enne. Uno dei due era già stato arrestato per rapina nel luglio 2024 e uscito dal carcere poche settimane fa.

Notte di vandalismo e violenza a Gallarate, in provincia di Varese. Due giovani, un 18enne cittadino marocchino e un 19enne cittadino italiano, sono stati arrestati dai carabinieri di Gallarate con l'accusa di danneggiamento, attentato alla sicurezza dei trasporti e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto si apprende i due, già noti alle forze dell'ordine, avrebbero prima spaccato dei vetri in stazione a Gallarate e poi lanciato un estintore sui binari causando la deviazione di un treno in transito. I fatti si sarebbero verificati nella notte, tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre.

Secondo le informazioni diffuse, i militari sarebbero intervenuti due volte sempre per gli stessi ragazzi. La prima volta intorno alle 21, su segnalazione, a causa di disordini e bivacco nel sottopassaggio della stazione. I militari giunti sul posto avrebbero mandato via i giovani. Ma questi, allontanatisi in un primo momento, sono poi ritornati in stazione nella notte per distruggere vetri nel tunnel pedonale che porta alle banchine e aprire le valvole degli estintori presenti. Per poi lanciarne uno sui binari e costringere un treno a deviare la corsa.

L’udienza di convalida per direttissima è prevista per oggi, martedì 23 dicembre, nel primo pomeriggio al tribunale di Busto Arsizio. Uno dei due giovani era stato arrestato per rapina nel luglio 2024 ed è uscito dal carcere poche settimane fa.