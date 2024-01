Ladri rubano i risparmi di una bimba di 10 anni: “Metteva via ogni regalo per pagarsi l’università” Una famiglia di Massiglia (Lecco) è stata derubata lo scorso 20 gennaio. I ladri, tra le varie cose, si sono portati via i quasi 500 euro che una bimba di 10 anni custodiva nel suo salvadanaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Una bambina di 10 anni è stata derubata dei suoi risparmi mentre stava giocando una partita di pallavolo. È successo lo scorso sabato, 20 gennaio, a Missaglia nel Lecchese. L'appartamento in corso Europa era vuoto, dato che tutta la famiglia era al palazzetto per veder giocare la piccola, così i ladri hanno potuto agire indisturbati. Tra le varie cose che sono riusciti a portare via, ci sono anche i quasi 500 euro che la bambina custodiva nel suo salvadanaio di legno e che avrebbe speso per pagarsi gli studi e diventare, così, una veterinaria.

Come raccontato da Il Giorno, la famiglia della bambina ha origini straniere ed è solo il padre ad avere un impiego. Poiché le hanno sempre detto che studiare costa, la piccola ha deciso sin dalla prima elementare di mettere da parte i soldi che le venivano regalati nelle varie occasioni, come le ricompense per i bei voti a scuola, la Comunione e mance varie.

Negli anni li ha riposti piano piano all'interno di un salvadanaio di legno a forma di botte e ormai, giunta alla quinta elementare, la bambina aveva quasi raggiunto la cifra di 500 euro. "Per lei è stato uno shock", ha raccontato sua madre ricordando il momento in cui sua figlia ha scoperto il furto: "È scoppiata a piangere. Non le hanno rubato solo i soldi, le hanno rubato un sogno".

Tra l'altro, quella del 20 gennaio è la seconda rapina che questa famiglia subisce nel giro di due anni. Era la primavera del 2022 e ancora vivevano a Casatenovo. Quella volta i ladri avevano rubato alla bambina una collanina a cui teneva molto. La piccola aveva anche scritto una lettera indirizzata ai ladri e pubblicata sui social in cui gli chiedeva di riaverla indietro, senza successo.