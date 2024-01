Bimba derubata dei risparmi per l’università, un pensionato glieli regala: “Era capitato anche a me” Una storia a lieto fine quella della bambina di 10 anni di Missaglia, alla quale i ladri hanno rubato 500 euro dal salvadanaio che stava mettendo da parte per diventare veterinaria. Un benefattore 77enne glieli ridarà: “Mi sono immedesimato il lei, è successo anche a me da piccolo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio di Getty Images)

"So come ci si sente, le ridarò io i 500 euro che i ladri le hanno rubato". Sono le parole commosse di Antonio Mora, un settantasettenne di San Giulia Milanese, che è venuto a conoscenza di quanto accaduto alla bambina di dieci anni derubata dei suoi risparmi per l'università.

L'episodio è accaduto sabato 20 gennaio scorso a Missaglia, nel Lecchese. Intervistato da Il Giorno, che ha raccontato la storia, l'uomo ha spiegato di aver già contattato la mamma della piccola, dicendole che le darà di tasca propria i soldi che negli anni aveva messo da parte nel salvadanaio per pagarsi gli studi per diventare veterinaria.

Il nonno-angelo: "Mi sono immedesimato in lei"

Antonio ha spiegato com'è nata la sua decisione: "La stessa cosa è successa anche a me quando ero piccolo. Avevo messo da parte alcuni risparmi e non li ho più trovati, non so se nel mio caso siano stati i ladri oppure qualche famigliare che li ha visti e li ha presi. Prima non ti davano soldi facilmente". Una triste vicenda quella accaduta alla bambina, che lo ha toccato profondamente.

Leggi anche Ragazzino sanguinante suona al campanello di una casa per chiedere aiuto: picchiato e gettato nel lago

"Mi sono immedesimato in lei, anche io quando non ho visto più i miei risparmi ho sentito che i miei sogni sarebbero andati in frantumi" così ‘nonno Antonio', che ha lavorato nel settore dell'abbigliamento e nell'industria farmaceutica, le donerà parte della sua pensione.

I ladri entrati in casa durante una partita di pallavolo

La bambina alla quale i ladri hanno rubato 500 euro è figlia di una donna trentaseienne originaria dell'Ecuador che insieme al marito faticano a mettere insieme i soldi per arrivare a fine mese e pagare tutte le spese. Quando i ladri sono entrati in casa non c'era nessuno, perché la bambina stava giocando a pallavolo e i genitori erano andati a vederla.

I malviventi, che non sono stati ancora identificati e che le forze dell'ordine stanno cercando d'individuare, si sono intrufolati in casa e hanno portato via alcune cose, tra le quali il denaro contenuto nel salvadanaio della bambina. Una grande delusione quando la piccola è rientrata dopo la partita, ma fortunatamente ora il suo angelo benefattore le darà i soldi indietro e potrà così ricominciare da dove era rimasta a progettare il suo radioso futuro.