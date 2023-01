Ladri entrano in chiesa e portano via reliquie, calici e offerte: rubate anche le ostie Calici, reliquie, ostie e infine ostie consacrate: alcuni ladri sono entrati in una chiesa in provincia di Milano e l’hanno depradata.

Tabernacolo, calici, reliquie della Madonna, offerte e anche le ostie consacrate: è il bottino che alcuni ladri hanno portato via dalla chiesa del Villaggio Farinotti che si trova a Pozzuolo Martesana, comune in provincia di Milano. L'accaduto, come riportato dal quotidiano "La Repubblica", è stato commentato dal parroco don Daniele Caspani.

"Hanno rubato il nostro tesoro più prezioso, ma probabilmente non ne hanno neppure compreso l'importanza, quindi non li condanno, ma prego per loro". I malviventi sarebbero entrati poco dopo le 19.30. Hanno depredato tutto quello che c'era sull'altare e in sacrestia. Si sono impadroniti del tabernacolo, dei calici, di due reliquie tra le quali c'era un frammento di stoffa che arrivava da Nazareth e di circa 15 euro di offerte.

Il bottino non avrebbe un grande valore economico

Infine hanno agguanto le ostie consacrate: "Sono proprio quelle il nostro tesoro", ha continuato il sacerdote che ha specificato come le cose sottratte non hanno un gran valore economico: "Hanno però un inestimabile valore simbolico per noi cristiani. Rappresentano il cuore della nostra fede". Ad accorgersi del furto è stato il sacrestano che ha immediatamente chiamato il prete.

Nonostante l'accaduto, don Daniele non si è detto arrabbiato. Anzi ha invitato tutta la comunità a pregare per i delinquenti: "Le loro azioni sconsiderate dimostrano che meritano le nostre preghiere. Non ho ancora perso la speranza che si pentano per quanto hanno fatto e restituiscano il maltolto. Questo allargherebbe senza dubbio i loro orizzonti e li aiuterebbe a vivere più serenamente".