Ladri entrano allo stabilimento di Loro Piana e sequestrano un vigilante: portato via un ricco bottino Una banda avrebbe circondato la sede della Manifattura Loro Piana di Mede (Pavia), sarebbero entrati, avrebbero sequestrato il vigilante e avrebbero portato via il bottino.

A cura di Ilaria Quattrone

Si sono introdotti uno stabilimento, hanno sequestrato il vigilante e portato via un ingente bottino: è successo a Mede, in provincia di Pavia. L'episodio si è verificato nella notte tra mercoledì 30 novembre 2022 e giovedì 1 dicembre 2022. I malviventi sono scappati e nessuno ha più loro notizie. Le forze dell'ordine sono al momento in cerca di elementi che possano aiutare a individuare i ladri.

I ladri hanno circondato la sede dell'azienda

In base alle prime informazioni diffuse, lo stabilimento preso di mira è quello della Manifattura Loro Piana. Un furgone e diverse auto avrebbero circondato la sede dell'azienda che è specializzata nella produzione e vendita di capi di abbigliamento di lusso. Una volta entrati dentro – non è ancora chiaro in quanti fossero – hanno sequestrato il vigilante, di cui non si conoscono le generalità e che sembrerebbe non aver riportato alcuna ferita o lesione.

Mentre alcuni lo monitoravano, altri componenti della banda avrebbero caricato il bottino, di cui ancora non si conosce la cifra precisa, ma che sembrerebbe essere abbastanza ricco. Sembrerebbe inoltre che mentre scappavano i malviventi avrebbero cosparso di chiodi il tratto di strada che va da Mede a Lomello. In questo modo, avrebbero rallentato la corsa dei carabinieri che sono intervenuti sul posto. I militari hanno comunque disposto alcuni posti di blocco nella zona.

Sono state inoltre sequestrate le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Quelle, insieme a tutto ciò che gli investigatori riusciranno a raccogliere dai rilievi, serviranno a individuare la banda e restituire tutto o parte del malloppo.