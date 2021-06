in foto: Enrico Storti, direttore Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Cremona (secondo da destra) e la sua équipe

Buone notizie da Cremona: da oggi, venerdì 25 giugno 2021, la Terapia intensiva dell'ospedale è Covid free. Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore, Enrico Storti: "Il reparto di Terapia intensiva di Cremona torna finalmente ad essere una Rianimazione no-Covid", ha spiegato il direttore di Anestesia e rianimazione dell'Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) di Cremona: "Sono stati mesi durissimi, eravamo una Terapia Intensiva totalmente Covid e oggi possiamo ritornare alla normalità – ha detto Storti in una nota -. Se siamo riusciti a gestire in modo efficace questa emergenza è grazie all’enorme impegno e dedizione dei professionisti che lavorano in Anestesia e Rianimazione, a tutto il personale sanitario che opera nell’Asst Cremona e all’interno dell’Hub vaccinale".

Il reparto non era Covid free dal 27 maggio dello scorso anno

L'ultima volta che il reparto di terapia intensiva al settimo piano dell'ospedale di Cremona era stato Covid free era stato il 27 maggio dello scorso anno. In totale nel 2020 i ricoveri in Terapia intensiva sono stati 720, di cui 287 Covid. È andata un po' meglio nel 2021, anche se naturalmente l'anno non è ancora terminato: finora i ricoveri sono stati 290, di cui 97 per Covid. "All’interno dell’Ospedale sono ancora ricoverati alcuni pazienti colpiti dal virus, ma fortunatamente sono un numero esiguo e speriamo di poterli dimettere al più presto", ha precisato il Direttore sanitario dell'Asst Cremona Rosario Canino, che a proposito della Terapia intensiva Covid free ha aggiunto: "Siamo veramente felici di poter dare questa notizia. Con il ritorno della Terapia Intensiva e Anestesia a pieno regime, potranno infatti riprendere le attività chirurgiche in modo regolare".