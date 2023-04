La sua auto si schianta contro un camion: muore il 19enne Adenajd Hoxha Il ragazzo di soli 19 anni morto in un incidente stradale tra Rovato e Coccaglio, in provincia di Brescia, si chiamava Adenajd Hoxha.

A cura di Giorgia Venturini

Si chiamava Adenajd Hoxha, il ragazzo di soli 19 anni morto in un incidente stradale tra Rovato e Coccaglio, in provincia di Brescia. Violento è stato l'impatto tra auto e camion. Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, il giovane era a bordo della sua Ford Focus quando ha invaso la corsia opposta proprio però in quel momento è transitato un camion. L'autista non ha fatto in tempo a frenare. Il 19enne è purtroppo morto sul colpo, nulla sono serviti i tentativi per rianimarlo.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno provveduto a fare tutti gli accertamenti del caso. Si deciderà ora se la Procura procederà con alcuni esami sul corpo del ragazzo prima che la famiglia possa fissare la data dei funerali.

Il 19enne avrebbe fatto la maturità quest'anno

Intanto oggi la sua scuola, l'Istituto superiore Lorenzo Gigli di Rovato, ha tenuto un minuto di silenzio in ricordo del 19enne. Adenajd Hoxha frequentava l'ultimo anno dell'indirizzo in Manutenzione, assistenza tecnica e riparazione. Quest'anno avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità. Lo piangono i suoi amici e la sua famiglia, ovvero i genitori, il fratello e la sorella. La famiglia è di origine albanese.

La nota del dirigente scolastico

Il dirigente della sua scuola ha voluto lasciare un ricordo in una nota: "Il nostro istituto paga un tributo elevatissimo in questo maledetto 2023, anno nel quale sulle strade della provincia hanno perso le vita due studenti del Gigli (il primo fu Federico Doga, ndr). La morte di chi conosciamo ci colpisce sempre, ma ancor più ci addolora e ci appare senza senso, quando a morire così tragicamente è un giovane. E così, con profondo cordoglio, partecipiamo come intera comunità al lutto della famiglia Hoxha per la prematura scomparsa di Adenajd, nostro studente di 5T e amico di molti. Mercoledì osserveremo un minuto di silenzio, al quale seguirà un momento di riflessione condiviso da parte dei docenti".