La senatrice Cattaneo, rapinata in metro a Milano: “Grazie per la vicinanza, mi sto riprendendo” “Sono a casa, mi sto riprendendo dalla disavventura. I messaggi di solidarietà che mi stanno arrivando sono tanti e inaspettati e con queste poche righe vorrei ringraziare tutti”. Lo ha scritto in una nota la senatrice Elena Cattaneo rapinata oggi a Milano.

Dopo la paura, il ricovero e infine il ritorno a casa per la convalescenza, la senatrice Elena Cattaneo ha rilasciato una nota ufficiale con la quale ha ringraziato "tutti coloro che in queste ore, privatamente e pubblicamente, mi stanno esprimendo vicinanza per lo spiacevole evento di cui sono stata vittima".

La senatrice Cattaneo rapinata in metro a Milano

La senatrice è stata rapinata nella mattinata di oggi a Milano, in metropolitana, da una ladra ancora non identificata. Secondo quanto ricostruito, la Cattaneo si trovava su una carrozza della metro quando la donna ha provato a sfilarle il portafoglio dalla borsa. Accortasi del furto in corso, ha cercato di reagire per evitare che la ladra riuscisse nel suo intento ma questa, al posto di scappare, l'ha spinta facendola cadere a terra. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi che ha inviato sul posto il personale medico del 118 insieme ad una pattuglia della polizia e al personale Atm i cui operatori sono stati i primi a darle una mano. Ricoverata in codice verde, è stata dimessa poco dopo. Proprio a tutte le squadre intervenute per soccorrerla, la senatrice Cattaneo ha rivolto un pensiero speciale.

I ringraziamenti: Inaspettati i messaggi, grazie a tutti

"Sono a casa, mi sto riprendendo dalla disavventura – ha scritto nella nota – e sono grata alle Forze di Polizia, al personale Atm e ai servizi di soccorso per la sollecitudine con cui sono intervenuti". La Cattaneo ha poi sottolineato che "i messaggi di solidarietà che mi stanno arrivando dalla comunità scientifica, dal mondo politico e da vari cittadini sono tanti e inaspettati, e con queste poche righe vorrei ringraziare tutti, nell'impossibilità di rispondere a ciascuno singolarmente". Il suo portafoglio è stato ritrovato dalla polizia svuotato dei soldi ma ancora contenente i documenti e altri oggetti personali della senatrice. Della ladra, invece, ancora nessuna traccia.