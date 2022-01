La senatrice a vita Elena Cattaneo rapinata in metro a Milano Disavventura per la senatrice a vita Elena Cattaneo: la stimata biologa è stata rapinata in metropolitana a Milano da una donna che l’ha spinta facendola cadere per terra. Per la senatrice solo un lieve trauma.

A cura di Francesco Loiacono

Disavventura questa mattina per la senatrice a vita Elena Cattaneo, stimata biologa e farmacologa. La 59enne professoressa dell'Università degli studi di Milano è stata rapinata proprio nel capoluogo lombardo, mentre si trovava in metropolitana. La senatrice, stando a quanto riporta il quotidiano "La Repubblica", stava camminando lungo i corridoi sotterranei della stazione Centrale per passare da una linea del metrò all'altra quando si è accorta che una donna la stava derubando. La malvivente le stava sfilando il portafoglio dalla borsa: Cattaneo ha cercato di fermarla ma, una volta scoperta, la ladra ha reagito spingendo la senatrice e facendola finire per terra.

La senatrice è stata portata in ospedale: medicata in codice verde

Nella caduta la senatrice ha riportato un lieve trauma a una gamba: sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato in ambulanza la 59enne all'ospedale Cto in codice verde. L'episodio, stando a quanto segnalato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 9.40 sulla banchina della metro gialla della stazione Centrale, in direzione San Donato Milanese: sul posto è intervenuta la polizia metropolitana, alla quale la farmacologa e biologa ha raccontato quanto successo e che cercherà adesso di individuare la responsabile.

Elena Cattaneo vive da anni a Brugherio, in Brianza, ma lavora nella natìa Milano, dove dirige il laboratorio di biologia delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neurodegenerative del dipartimento di bioscienze dell'Università Statale. Il 30 agosto del 2013 è stata nominata senatrice a vita dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.