La scuola serve un piatto con glutine a una bimba celiaca, la madre: “Non si reggeva in piedi, stava per riaccadere”

A cura di Giulia Ghirardi

È stato servito un pasto con glutine a bambini celiaci. È quanto accaduto due volte nel giro di poche settimane nella scuola elementare di via Palermo (Milano) il cui servizio di ristorazione è gestito dalla società Milano Ristorazione.

“L’11 aprile mia figli in seconda elementare, ha ricevuto un piatto che riportava il suo nome e la dicitura "senza glutine", ma conteneva ravioli di ricotta e spinaci. Col senno di poi, era evidente che non fosse adatto: i ravioli erano identici a quelli dei compagni, non avevano né il colore né la forma diversa che contraddistingue i pasti per celiaci. La bambina però si è fidata e li ha mangiati”, ha raccontato la mamma, che è anche commissario mensa. “Dopo poco, la maestra mi ha chiamato dicendo che mia figlia aveva iniziato a vomitare violentemente. È stata malissimo, non si reggeva in piedi”.

In breve tempo è arrivata la risposta di Milano Ristorazione sull'accaduto. “Mi hanno confermato che si è trattato di un errore nella cucina del centro Giusti, da cui provengono i pasti", ha continuato a spiegare la madre della bimba. "Sono andata di persona a fare un sopralluogo”. Nel mentre, la società ha espresso “profondo dispiacere per quanto accaduto” e ha confermato il proprio “impegno costante nel garantire un servizio attento, sicuro e rispettoso delle esigenze alimentari di tutti gli utenti”. In una nota Milano Ristorazione ha fatto sapere che "sono state adottate le necessarie azioni correttive con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte che hanno affrontato e superato l’episodio in modo diretto e costruttivo”.

Nonostante questo, però, un episodio simile si è ripetuto pochi giorni dopo, anche se in questo secondo caso il piatto è stato bloccato prima che venisse servito. “Questa volta è successo a un bambino di terza", ha raccontato raccontato la donna. "Fortunatamente dopo la mia segnalazione sono stati tutti allertati e il piatto è stato bloccato. Ma per poco non è finita nello stesso modo. È molto preoccupante che si ripetano errori così gravi”.

Anche in questo caso, la risposta di Milano Ristorazione non si è fatta attendere: “Il piatto in questione non è stato somministrato. È stato subito riconosciuto come non idoneo dalla responsabile del terminale, incaricata della somministrazione presso l’Istituto, che ha contattato la cucina chiedendone la sostituzione. La gestione tempestiva della situazione ha impedito che il piatto venisse servito”.

La madre della bimba celiaca, però, non nasconde la sua preoccupazione: “Mia figlia ha una malattia autoimmune cronica. Ogni intossicazione da glutine può provocare danni permanenti. E non riguarda solo lei: ci sono bambini con patologie ancora più gravi. Se non c’è l’attenzione giusta, è un rischio continuo. Io non riesco più a fidarmi, ho paura che succeda di nuovo, anche la bambina si è spaventata molto. Non voglio che mia figlia debba mangiare da sola in un altro tavolo per un servizio che pago e che dovrebbe garantire sicurezza”.