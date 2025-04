video suggerito

Bimba di 7 anni investita da un'auto pirata all'uscita da scuola: si cerca il guidatore in fuga Una bambina di 7 anni è stata investita da un'auto pirata all'uscita di scuola a Villanterio, in provincia di Pavia. Sul posto, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e la polizia stradale di Pavia che è alla ricerca del guidatore.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della giornata di ieri, lunedì 14 aprile, una bambina di 7 anni è stata investita da un'auto pirata all'uscita da scuola a Villanterio, in provincia di Pavia. Sul posto, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e la polizia stradale di Pavia che, al momento, è alla ricerca del guidatore in fuga.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 13:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 12:52 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Insieme a loro, sarebbe stata allertata anche la polizia stradale di Pavia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente sarebbe avvenuto in Via Donizetti. La bambina stava ritornando verso casa dopo la scuola quando sarebbe stata investita da una Jeep nera che stava procedendo a bassa velocità. La bimba è stata quindi soccorsa dai passanti che hanno chiamato il 118. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari avrebbero deciso di trasferire la bimba al Pronto Soccorso dell'ospedale San Matteo di Pavia. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano essere gravi, il bilancio sono alcune contusioni e forse una frattura.

Gli agenti della polizia stradale di Voghera hanno aperto un'inchiesta per identificare il responsabile che non si è fermato a prestare soccorso, ma si è allontanato al volante della sua Jeep nera. Il rischio per lui è quello di una denuncia con le accuse di omissione di soccorso e di lesioni. Al momento, le immagini delle telecamere della video sorveglianza sono al vaglio degli inquirenti, ma sembra che il punto preciso dove è avvenuto l'investimento non sia coperto.