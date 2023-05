La scaletta del concerto degli Articolo 31 a Milano il 18 e 19 maggio: l’ordine delle canzoni Stasera e domani gli Articolo 31 (J-Ax e DJ Jad) regalano al pubblico milanese ben quattro date live al Forum di Assago. Nel repertorio pezzi storici come Domani Smetto o Spirale Ovale si accompagnano alle recenti hit radiofoniche (Vorrei ma non posto, Maria Salvador)

Un grande ritorno, tutto sold out.

Non uno ma ben quattro concerti sanciscono il ritorno degli Articolo 31 al Forum di Assago a Milano. Dopo la performance al Festival di Sanremo, J-Ax e DJ Jad si sono lanciati in un tour incredibile che li ha portati sui palchi dell’Italia intera. E ora il 18, 19, 24 e 25 maggio 2023 gli Articolo 31 arriveranno anche Milano per regalare al pubblico del capoluogo lombardo un’esibizione esplosiva, che ripercorrerà la carriera musicale del duo rap più amato d’Italia.

Nel repertorio? Veri e propri pezzi di cuore per un'intera generazione cresciuta a pane e Articolo 31, dagli storici Domani smetto, Italiano medio e Tranqui Funky alle hit radiofoniche più attuali come Maria Salvador e Ostia Lido.

L'ordine delle canzoni in scaletta al concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago

Sarà un viaggio nel tempo che unirà il pubblico più giovane a quello degli anni Novanta, quando il duo hip hop consacrò anche al largo pubblico un genere ancora appannaggio dell'underground. Operazione nostalgia? Non solo. Qui la scaletta dei brani previsti durante il concerto al Forum di Assago: