La ragazza investita da una moto a Milano è stata rianimata due volte: è ancora in gravissime condizioni Ieri una ragazza di 26 anni è stata investita da una moto a Milano: l’impatto è stato molto violento. La giovane è stata rianimata due volte e adesso è in coma all’ospedale Niguarda.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, mercoledì 6 settembre, una ragazza di 26 anni è stata investita da una moto a Milano. L'incidente si è verificato in via Fatebenefratelli, zona centrale del capoluogo meneghino. L'impatto è stato molto violento: la 26enne, in un primo momento, sarebbe stata cosciente, poi però avrebbe perso i sensi.

Sarebbe stata rianimata per ben due volte dagli operatori sanitari del 118: la prima a terra e poi sull'ambulanza dove i medici l'hanno intubata.

La ragazza di 26 anni è in coma all'ospedale Niguarda

La giovane, di cui non sono state diffuse le generalità, lotta tra la vita e la morte: è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Al momento, infatti, sarebbe in coma. Nel frattempo proseguono le indagini della polizia locale che ieri ha svolto i rilievi.

Leggi anche Ragazzo di 21 anni si tuffa nel lago a Como e non riemerge, gravissimo

Gli agenti stanno analizzando le immagini delle telecamere installate fuori dai negozi che si trovano sulla via Fatebenefratelli. Sembrerebbe che l'uomo alla guida della moto stava percorrendo la strada che porta verso via Pontaccio.

La dinamica dell'incidente

A un certo punto, proprio davanti al civico 21, ci sarebbe stato lo scontro: la vittima si sarebbe trovata in un tratto in cui non ci sarebbero le strisce pedonali. Avrebbe attraversato la strada in fretta e verso la fermata del autobus 94: non si sarebbe quindi accorta della moto.

Considerata la violenza dell'impatto, la giovane è caduta a terra e ha sbattuto la testa. Il 32enne, che guidava la moto, ha raccontato di aver provato a evitarla. L'uomo è stato portato al Policlinico per alcune escoriazioni. Non avrebbe riportato gravi ferite.