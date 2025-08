La prendono per il collo e la sbattono contro il muro per strapparle due collane: arrestati due minori a Milano

Una ragazza di 26 anni è stata aggredita da due ragazzini a Milano. Due giovani di quattordici e sedici anni l’hanno afferrata per il collo e sbattuta contro un muro per rapinarla di due collanine d’oro. Sono stati arrestati.

Violentissima aggressione in zona Porta Venezia a Milano. Una donna di 26 anni è stata rapinata da due minorenni. Sulla base delle informazioni diffuse fino a questo momento, l'avrebbero afferrata per il collo e l'avrebbero sbattuta contro il muro. Le avrebbero poi strappato dal collo due collanine d'oro. I due sono poi scappati.

L'episodio è avvenuto intorno alle 20.30 di ieri, domenica 3 agosto, tra via Bixio e angolo con via Poerio. Si tratta di una zona centrale e scelta per la movida da tantissimi giovani milanesi.

I due ragazzini, un sedicenne e un quattordicenne, l'hanno notata e hanno deciso di avvicinarla. In pochi attimi, l'hanno afferrata per il collo e poi l'hanno sbattuta contro il muro. Le avrebbero poi strappato i gioielli. La giovane, dopo che la coppia è fuggita, ha chiamato le forze dell'ordine. Gli agenti sono arrivati sul posto e si sono fatti raccontare quanto accaduto: la vittima era in evidente stato di choc.

Dopo poco, grazie anche alla descrizione fornita dall 26enne, sono riusciti a rintracciarli. Entrambi sono finiti nell'istituto penitenziario minorile Cesare Beccaria dove resteranno a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è chiaro se siano state ritrovate o meno le due collanine.

A ogni modo, la giovane donna non ha riportato ferite e infatti non ha avuto bisogno dell‘intervento degli operatori sanitari. Ovviamente è ancora sotto choc per quanto vissuto.