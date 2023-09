La parrocchia in cui sono cambiati 4 preti in 6 mesi: “Crisi personali e problemi con l’obbligo di castità” Sul Sebino, in provincia di Bergamo, c’è una parrocchia che raccoglie cinque chiese in cui sono cambiati 4 preti in soli sei mesi. I motivi? Questioni personali o non aver rispettato l’obbligo di castità.

A cura di Ilaria Quattrone

Quattro preti in soli sei mesi: è quanto sta accadendo nel Sebino dove alcuni sacerdoti hanno deciso di andare via perché hanno dismesso l'abito o ancora per crisi personali. La vicenda è stata raccontata dal quotidiano Il Corriere della Sera e riguarda le parrocchie di Solto Collina, Riva di Solto, Fonteno, Esmate e Zorzino dove dopo tre sacerdoti, si è appena insediato il quarto.

Il primo addio arrivato per incompatibilità con l'obbligo di castità

Il primo addio è arrivato a febbraio 2023 quando don Lorenzo ha deciso di lasciare. Sulla base di quanto riporta Corsera, l'uomo sarebbe andato via perché non avrebbe rispettato l'obbligo di castità. A riprova di questo, alcune foto e chat che sarebbero state pubblicate sui social. Il vescovo avrebbe dato così dato l'ok per un suo trasferimento: il prete però, per il momento, non ricoprirebbe alcun tipo di incarico.

Il prete che ha lasciato per motivi personali

Al suo posto è così arrivato un altro sacerdote che avrebbe dovuto avere un incarico temporaneo. A maggio però è stato stabilizzato. Dopo l'estate, nonostante le tante attività previste in parrocchia, don Alessandro avrebbe deciso di lasciare l'incarico pastorale. Il motivo? Sarebbe forse dovuto ad alcune questioni personali. Potrebbe anche essere dovuto a una difficoltà a dover gestire ben cinque parrocchie.

Adesso il territorio è nelle mani di un nuovo sacerdote: Don Rota, 61 anni che è stato nominato amministratore parrocchiale e che è noto per andare lì dove c'è bisogno di aiuto. Il sacerdote però è in attesa della quarta nomina che si spera possa essere più duratura.