video suggerito

La moto sbanda a causa di una macchia d’olio sull’asfalto: Claudia Cocchetti muore a 32 anni Claudia Cocchetti è morta nel pomeriggio di ieri, 2 novembre, in seguito a un incidente nel Bresciano. Stando a quanto ricostruito, la moto sulla quale viaggiava la 32enne insieme al compagno ha perso aderenza in curva a causa di una macchia d’olio sull’asfalto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Claudia Cocchetti (foto da Facebook)

Una 32enne è deceduta nel pomeriggio di ieri, sabato 2 novembre, in seguito a un incidente con la moto. La ragazza, che si chiamava Claudia Cocchetti, si trovava in sella alla Bmw 1250 guidata dal suo compagno quando, arrivati in Val Sabbia (nel Bresciano) lungo la strada provinciale 237, sono caduti finendo contro il guardrail a bordo carreggiata. A far perdere il controllo del mezzo sarebbe stata una macchia d'olio lasciata poco prima del loro passaggio da un altro veicolo. All'arrivo dei sanitari, Cocchetti era già deceduta a causa dell'impatto contro il guardrail.

L'incidente in una curva nei pressi di Barge

L'incidente è avvenuto intorno alle 16 del 2 novembre. Cocchetti era una grande appassionata di motociclismo e spesso usciva anche insieme al suo compagno per fare lunghi viaggi in sella alla loro due ruote. Così avevano fatto anche ieri, passando anche per Lemprato di Idro dove si erano uniti a un gruppo di loro amici.

Al termine del solito giro in moto, la 32enne e il suo compagno avevano deciso di rientrare a casa, a Sarezzo. Arrivati, però, nei pressi di Barghe, lungo la strada che collega il lago d'Idro a quello di Farda, nell'affrontare una curva particolarmente stretta la ruota anteriore della Bmw ha perso aderenza: la moto è finita contro il guardrail sbalzando la ragazza contro il supporto della protezione d'acciaio e il ragazzo sull'asfalto.

Le indagini per rintracciare il veicolo che ha perso l'olio

All'arrivo degli operatori sanitari del 118, con ambulanza e automedica, per Cocchetti non c'era già più nulla da fare. Le lesioni che ha riportato nell'impatto contro il guardrail si sono rivelate fatali. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della Val Sabbia, che hanno subito ipotizzato che la causa dell'incidente possa essere stata la macchia evidente d'olio presente sull'asfalto.

La sostanza viscosa, poi, è stata ritrovata anche nel tratto tra Ponte Re e il centro abitato di Barghe, lasciata probabilmente da un veicolo che era passato di lì poco prima di Cocchetti e del suo compagno. Come riportato dal Giornale di Brescia, a perdere l'olio sarebbe stata un'altra motocicletta. Il proprietario, infatti, avrebbe contattato il Comando di polizia dicendo di essersi fermato non appena si è accesa la spia dell'olio. Gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine sono ancora in corso.