La moglie di Mario Conti, alpinista scomparso da 3 mesi nei boschi: "Vado ancora a cercalo ogni giorno" Serena Fait, moglie di Mario Conti, non si arrende alla scomparsa del marito, avvenuta nel novembre del 2023 a Sondrio: "Ogni giorno esco di casa per cercarlo".

Mario Conti e la moglie Serena Fait

Mario Conti, esperto alpinista di 79 anni, è scomparso lo scorso novembre nei boschi intorno a Sondrio. La moglie Serena Fait ha raccontato di andare ancora a cercarlo ogni giorno: "Percorro i sentieri che era solito frequentare mio marito, nei boschi dove potrebbe essere andato anche il giorno della scomparsa. Cerco tracce, segni del suo passaggio, qualsiasi indizio che possa aiutarmi a ritrovarlo. Ma è come se fosse stato inghiottito dalle montagne che amava tanto".

La scomparsa dell'alpinista Mario Conti

Era il primo pomeriggio del 14 novembre del 2023 quando Mario Conti, esporto e noto alpinista, è uscito di casa per andare a fare una passeggiata alle gole delle Cassandre, nella frazione Mossini di Sondrio. Da quel momento si sono perse completamente le sue tracce. Per diverse settimane lo hanno cercato centinaia di persone del Soccorso alpino, fino a quando non sono stati costretti a sospendere le ricerche.

Ma i suoi amici e sostenitori dell'associazione alpinista i Ragni di Lecco hanno deciso di non arrendersi e, oltre a fare un appello alla trasmissione Chi l'ha visto, hanno organizzato nuove ricerche volontarie. Fra di loro anche la moglie, Serena Fait, che a tre mesi di distanza dalla scomparsa ancora non si è arresa.

La moglie: "Vado ancora a cercalo ogni giorno"

In un'intervista al Corriere della sera, Serena Fait racconta di andare ancora a cercare il marito ogni giorno, percorrendo i sentieri che lui era solito frequentare. "Non riesco a capire cosa possa essere accaduto, recentemente soffriva di vuoti di memoria.", dice la moglie che poi aggiunge: "Temo che non rivedremo più il suo sorriso".