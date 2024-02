Si cerca Alfio Patroni, nessuno notizia da 24 ore: si è allontanato da casa dopo una discussione Alfio Patroni è l’uomo di 38 anni che è scomparso da Darfio Boario Terme (Brescia): si è allontanato da casa dopo una discussione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 15 febbraio, il soccorso alpino alpino e speleologico della Lombardia ha dato notizia di essere impegnato da due giorni nelle ricerche di un uomo che risulta disperso da due giorni. Sulla base di quanto riportato dal quotidiano Il Giornale di Brescia, si chiamerebbe Alfio Patroni e avrebbe 38 anni. Si sarebbe allontanato nella serata di ieri, mercoledì 14 febbraio, da casa che si trova nella zona di Darfo Boario Terme, comune che è nel territorio della provincia di Brescia.

L'uomo si sarebbe allontanato da casa sua dopo una discussione

L'uomo avrebbe avuto una discussione e poi sarebbe uscito dalla sua abitazione senza più comunicare i suoi spostamenti o il luogo che stava per raggiungere. Non avrebbe portato con sé il telefono cellulare. Per il momento non è stato diffuso né il motivo del litigio né con chi possa esserci stato. I familiari hanno subito lanciato l'allarme. È stato attivato il soccorso alpino. La Stazione di Breno del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico è impegnata con una quindicina di soccorritori.

L'ultima volta è stato visto nella zona del monte Cervera

C'è inoltre una unità cinofila molecolare del Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino E Speleologico), ci sono i vigili del fuoco e la protezione civile. Le squadre stanno perlustrando il territorio compreso nella zona di Pellalepre, Fucine, Cervera, Valle del Re. È stato visto per l'ultima volta nella zona del monte Cervera. La sua foto e descrizione sono state diffuse anche nelle stazioni di tutte le forze di polizia. Inoltre è stato istuito un campo base proprio a Darfo.