“La mia compagna si è sporta per sistemare il condizionatore ed è precipitata”: si indaga sulla caduta di una donna

Nella notte fra domenica 11 e lunedì 12 agosto, una donna è precipitata dal balcone di casa a Rozzano, in provincia di Milano. Il compagno ha raccontato che la trentatreenne si era sporta per sistemare il motore esterno del condizionatore e avrebbe perso improvvisamente l'equilibrio. La procura della Repubblica sembrerebbe nutrire alcuni dubbi su questa versione, tanto da aver deciso di fare ulteriori indagini. Intanto la giovane è ricoverata all'ospedale Humanitas di Rozzano in gravi condizioni.

I medici non hanno ancora sciolto la prognosi sulle condizioni di salute della ragazza di origini peruviane che, la scorsa notte, è stata ricoverata in pronto soccorso, dopo essere caduta dal quarto piano di via Palme 4, a Rozzano. Le sue condizioni appaiono infatti ancora serie e particolarmente gravi. Secondo quanto ha raccontato il compagno della donna, che al momento della caduta si trovava all'interno del'appartamento e che ha chiamato il 118, la trentatreenne sarebbe uscita in balcone per sistemare il motore del condizionato e poi sarebbe precipitata sull'asfalto.

Neanche l'uomo, un 28enne di origini ecuadoregne, sa infatti spiegare cosa possa essere successo. Intanto la forze dell'ordine, intervenute sul posto, hanno informato la Procura della Repubblica dell'accaduto e la sostituta procuratrice di turno Simona Ferraiuolo ha disposto il sequestro dell'appartamento e dei cellulari: vuole verificare che non ci siano elementi che sconfessino questa versione. Intanto gli investigatori stanno interrogando parenti, amici e vicini di casa per capire quali fossero i rapporti all'interno della coppia.

Infine dovranno essere verificate eventuali escoriazioni sul corpo della donna non compatibili con la caduta e che quindi potrebbero risalire a una colluttazione precedente, anche se al momento non vi sarebbe traccia di interventi precedenti delle forze dell'ordine per liti o altro.