Donna cade dal quarto piano, aperta un'indagine per tentato omicidio. Il compagno: "Sistemava il condizionatore" La procura della Repubblica di Milano ha aperto un'indagine sulla donna di 33 anni precipitata dal quarto piano di un palazzo di Rozzano. Gli inquirenti vogliono verificare la versione del compagno, secondo cui si è sporta per sistemare il condizionatore.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Foto di repertorio

È ancora in prognosi riservata la donna di 33 anni che nella notte fra domenica 11 e lunedì 12 agosto è precipitata dal balcone di casa sua, al quarto piano di un palazzo di Rozzano, in provincia di Milano. Il compagno, presente al momento della caduta, ha raccontato agli inquirenti che la 33enne si era sporta per sistemare il motore dell'aria condizionata. Ora, però, la procura della Repubblica di Milano ha deciso di aprire un fascicolo per tentato omicidio.

Si indaga per tentato omicidio

Sin da subito era sembrato che la sostituta procuratrice di turno al momento della tragico avvenimento, la dottoressa Simona Ferraiuolo, nutrisse dei dubbi sulla versione del compagno della donna precipitata dal balcone di casa. Infatti, non appena è stata informata di quanto accaduto dai carabinieri intervenuti sul posto, ha disposto il sequestro dell'appartamento per effettuare ulteriori verifiche. Si tratterebbe soprattutto di indagini scientifiche per capire se ci sia stato un litigio o addirittura una colluttazione prima della caduta.

Ma non solo: la pm ha disposto anche di sentire i vicini di casa e gli amici della coppia per ricostruire quali fossero i rapporti fra i due e, inoltre, eventuali accertamenti clinici per valutare se sul corpo della donna ci fossero lesioni o escoriazioni non compatibili con la caduta. Tutto questo nonostante non vi fossero precedenti denunce o interventi delle forze dell'ordine per litigi avvenuti in quell'appartamento.

L'indagine poi è passata al pm Antonio Cristillo che, per poter effettuare questi accertamenti ha deciso di aprire un fascicolo con l'ipotesi di reato di tentato omicidio. Ovviamente al momento non c'è ancora nessun nome iscritto fra gli indagati e potrebbe non esserci mai. L'apertura di un'inchiesta serve proprio per poter appurare cosa sia successo ed eventualmente confermare la versione raccontati agli inquirenti dal compagno della donna.

Come sta la 33enne caduta dal quarto piano

Intanto la giovane donna è ancora ricoverata all'ospedale Humanitas, dove è arrivata intorno alle 4 del mattino di lunedì scorso. I medici hanno deciso di non sciogliere ancora la prognosi sulla sua situazione clinica, che appare serie. Tuttavia la 33enne non risulta, fortunatamente, essere in pericolo di vita. Le indagini chiariranno come è finita su quel letto d'ospedale: se si è trattata realmente di una fatalità o qualcuno l'ha buttata giù.