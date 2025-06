video suggerito

La metro rossa M1 di Milano arriva fino a Baggio, aggiudicata la gara d'appalto: quando sarà pronta Arriva una data per il prolungamento della metro rossa M1 verso ovest con le fermate Valsesia, Baggio, Quartiere Olmi: la fine dei lavori è prevista per gennaio 2032.

Dopo tanti anni di attesa, finalmente arriva una data per il prolungamento della metro rossa M1 fino a Baggio. Come ha annunciato l'assessora alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, è stata infatti recentemente aggiudicata la gara d’appalto per la creazione di tre nuove fermate verso ovest da Bisceglie (attuale capolinea) a Valsesia, Baggio, Quartiere Olmi.

Il tempo di realizzazione dell’opera, previsto dal bando (inizialmente andato deserto), è di 2.300 giorni, ovvero 6 anni e 3 mesi dalla partenza dei lavori che potrebbe avvenire già dal prossimo ottobre. La fine ufficiale dell'intera opera? Dovrebbe avvenire da gennaio 2032, con entrata in funzione dei treni entro l'estate.

Quali saranno le nuove fermate della metropolitana M1

In questo nuovo progetto, dalla stazione di Bisceglie sono previste tre nuove stazioni, per un prolungamento di 3,3 km complessivi: si tratta delle fermate sotterranee Parri-Valsesia, Baggio, Quartiere Olmi. La galleria sarà quasi interamente realizzata con la “talpa” (TBM), minimizzando in questo modo gli impatti in superficie.



Quanto costerà il prolungamento fino a Baggio

I fondi stanziati dal Ministero dei Trasporti alla metropolitana rossa M1 per costruire le tre nuove fermate si aggirano intorno ai 145 milioni di euro, per un costo complessivo dell'opera di 543 milioni di euro. La terza tranche di fondi destinata a Milano riguarda l’ampliamento del deposito Gallaratese proprio per i treni della metropolitana rossa M1: costo, 47 milioni e 668mila euro.