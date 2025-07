Prolungamento della metropolitana M4 fino a Buccinasco: approvato un nuovo studio di fattibilità

Il Comune di Milano e Regione Lombardia sottoscriveranno un accordo per realizzare un nuovo studio di fattibilità sul prolungamento della metro M4 fino a Buccinasco. L’obiettivo è produrre la documentazione necessaria per accedere ai fondi del Ministero dei Trasporti.

L'ipotesi del prolungamento della metropolitana M4 fino a Buccinasco fa un passo avanti: il progetto sarà valutato in un nuovo studio di fattibilità finanziato grazie a un accordo che sarà sottoscritto tra il Comune di Milano e Regione Lombardia. Nelle scorse ore la giunta di Palazzo Marino ne ha approvato le linee di indirizzo.

L'accordo che sarà firmato prevede la realizzazione della prima fase progettuale del prolungamento che, insieme ad altri approfondimenti specifici, potrebbe sbloccare i finanziamenti che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto per il trasporto rapido di massa. Secondo l'accordo, la Regione si impegna a rimborsare le spese sostenute dal Comune di Milano (fino a un massimo di 900mila euro) e a fornire dati e informazioni necessari.

Il Comune, attraverso la società MM che si occupa della metropolitana di Milano, dovrebbe realizzare poi la progettazione, coinvolgendo i comuni di Buccinasco e Corsico. Prodotta la documentazione, dovrebbe consegnare alla Regione i progetti sviluppati.

Un primo studio sulla fattibilità del prolungamento della M4 dal capolinea di San Cristoforo era stato affidato a MM già nel 2022. Dagli approfondimenti, Buccinasco era emerso come una delle mete su cui focalizzare ulteriori indagini. Sul tema è intervenuta Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano: “Ogni ipotesi di prolungamento di linee metropolitane ha la necessità di poggiare su solidi presupposti – ha detto – e questo accordo è una seria base per realizzare il prolungamento della M4 fino a Buccinasco. Si tratta di percorsi lunghi e complessi che richiedono studi di approfondimento sempre maggiori per poter accedere ai finanziamenti, ma siamo sulla strada giusta".