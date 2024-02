La metro rossa M1 di Milano verrà prolungata fino a Baggio: quali saranno le nuove fermate Saranno tre le nuove fermate della metropolitana rossa verso Baggio, periferia ovest di Milano: Baggio, Olmi e Parri-Valsesia. L’annuncio dell’assessora alla Mobilità Arianna Censi: “I lavori inizieranno a fine 2024, inizio 2025” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Metro rossa Milano

Adesso è ufficiale. Il Ministero dei Trasporti ha stanziato i soldi necessari per il prolungamento della metropolitana rossa M1 fino a Baggio, periferia Ovest di Milano. Così come anche per la realizzazione della metrotranvia Milano-Limbiate, che collegherà il capoluogo con la Brianza, e per l’ampliamento del deposito Gallaratese per i treni della M1.

"Sono arrivati da Roma i fondi, che aspettavamo insieme ai sindaci da molti mesi", ha annunciato l’assessora milanese alla Mobilità Arianna Censi. "Penso che i lavori inizieranno a fine 2024, inizio 2025", dopo la gara d'appalto che verrà indetta a marzo 2024.

Quali saranno le nuove fermate della metropolitana M1

In questo nuovo progetto, dalla stazione di Bisceglie verso ovest sono previste tre nuove stazioni per un prolungamento di 3,3 km complessivi: si tratta delle fermate Baggio, Olmi e Parri-Valsesia. La durata prevista per i lavori è di poco più di cinque anni.

Quanto costerà il prolungamento fino a Baggio

I fondi stanziati dal Ministero dei Trasporti alla metropolitana rossa M1 per costruire le tre nuove fermate si aggirano intorno ai 145 milioni di euro, per un costo complessivo di 543 milioni di euro. La terza tranche di fondi destinata a Milano riguarda l’ampliamento del deposito Gallaratese per i treni proprio della metropolitana rossa M1: costo 47 milioni e 668mila euro.