Cambiano le procedure per avere il passaporto il prima possibile a Milano: le nuove regole della Questura La Questura di Milano ha cambiato le regole per fare richiesta dei passaporti. L’obbiettivo è quello di ridurre i lunghi tempi di attesa per chi ha fretta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Potrebbero esserci buone notizie per chi si accorge di non avere il passaporto a pochi giorni dal decollo dell'aereo. La Questura di Milano infatti ha cambiato le regole per farne richiesta e l'obbiettivo è quello di ridurre i lunghi tempi di attesa. Potranno ora accedere a una corsia preferenziale chi vive nella provincia di Milano, ha bisogno del passaporto entro 30 giorni e ha ragioni di comprovata necessità, ovvero lavoro, studio e turismo.

Si potrà prendere un appuntamento per richiedere il passaporto sull'agenda online, all'indirizzo passaportonline.poliziadistato.it. Chi è in possesso di Spid o carta d'identità elettronica potrà prenotare fino a un massimo di quattro appuntamenti. Ma per chiunque avesse fretta, potrà contare sulla sezione "appuntamenti prioritari". Potranno accedere a questa parte solo i residenti nella Provincia di Milano e chi motiva la priorità con esigenze di studio, lavoro, famiglia e turismo. Attenzione: la richiesta di priorità dovrà essere documentata all’atto della presentazione dell’istanza. La mancanza della corretta documentazione fa saltare la richiesta di priorità.

La prenotazione dell'agenda prioritaria permette a chi è in possesso di Spid o della Carta d'identità elettronica di prendere fino ad un massimo di due appuntamenti. Per tutte le informazioni la polizia rimanda alla sezione passaporti del sito.

Infine la Questura precisa: "Il sistema rende visibili nuove prenotazioni in ogni giorno lavorativo a partire dalle ore 8".