La metro lilla M5 arriverà a Monza tra otto anni: le prime corse a dicembre 2033 Approvata in Regione Lombardia una delibera con il nuovo controprogramma. L’avvio dei lavori è previsto a settembre 2027, con l’entrata in servizio dei treni a dicembre 2033. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

È ufficiale. Regione Lombardia ha confermato oggi il proprio impegno finanziario di 283 milioni di euro per realizzare il prolungamento per 13 chilometri della linea metropolitana M5 fino a Monza, con l'approvazione di un nuovo cronoporgramma del progetto. L'avvio dei lavori è così previsto a settembre 2027 e il fine lavori a marzo 2033, con la conclusione dei collaudi e l'entrata in servizio dei treni nel dicembre 2033.

"Queste sono le nuove tempistiche, traslate rispetto a quelle iniziali", ha fatto sapere l’assessora regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi. "Lo stanziamento di Regione è ingente. Continuiamo a prestare la massima attenzione a questo intervento fondamentale per la mobilità nell’area milanese e monzese. Nel 2023 il Ministero delle Infrastrutture, su iniziativa di Matteo Salvini, aveva già deliberato uno stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro portando il finanziamento statale a 931 milioni di euro", ha spiegato ancora Terzi. "A questi si sommano le risorse degli enti locali per un totale di circa 1,3 miliardi di euro, a testimonianza di un impegno corale che non è mai venuto meno”.

Quali saranno le nuove fermate della metro lilla M5 fino a Monza

La realizzazione del prolungamento della metro lilla M5 Bignami a Monza consentirà un miglioramento della connessione tra il capoluogo regionale e la terza città lombarda per popolazione, realizzando fra l'altro importanti nodi d'interscambio modale, con la metro rossa M1, con la rete ferroviaria presso la stazione di Monza FS e con i servizi Tpl presso il capolinea M5 del Polo Istituzionale di Monza.

Saranno cinque le fermate previste da Sesto San Giovanni a Monza, attraversando il territorio di Cinisello Balsamo: Testi-Gorky, Bassini, Rondinella-Crocetta, Matteotti e Bettola, dove ci sarà anche l'interscambio con il prolungamento della M1 rossa. E poi ci saranno altre otto le stazioni in programma nel territorio del Comune di Monza, tra il centro e la Villa Reale, fino all'ospedale San Gerardo. Il cantiere per i lavori dovrebbe durare otto anni. "Su Milano e sulla Lombardia stiamo investendo parecchio, a il prolungamento della metropolitana a Monza e in Brianza è fondamentale. Non si può più aspettare", erano le parole del leader del Carroccio Matteo Salvini. Ecco le fermate previste al momento:

Testi-Gorky

Bassini

Rondinella-Crocetta

Matteotti

Monza Bettola

Campania

Marsala

Monza FS

Monza Centro – Trento e Trieste

Villa Reale

Ospedale San Gerardo

Polo istituzionale