video suggerito

Quando chiuderà il cantiere della metropolitana M4 in via San Vittore a Milano Sabato 12 ottobre 2024 è stata aperta la linea 4 della metropolitana blu a Milano. A quattro mesi dall’inaugurazione, ancora lavori in corso: tra un mese la chiusura del cantiere in via San Vittore. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabato 12 ottobre 2024 è stata aperta la linea 4 della metropolitana blu a Milano, la tratta che si snoda tra San Babila e San Cristoforo. A quattro mesi dall'inaugurazione, ancora lavori in corso. È previsto tra un mese il termine dei lavori nel cantiere in via San Vittore.

Lunedì scorso, il 24 febbraio, nel corso di un incontro online a cui hanno partecipato, oltre al Consorzio costruttori della M4, anche i cittadini e gli esercenti della zona, la società Webuild ha fatto sapere a Palazzo Marino le date di chiusura dei cantieri della M4. In particolare, la riunione è stata organizzata con lo scopo di rassicurare residenti e negozianti della zona, da tempo sul piede di guerra per via dei ritardi nella chiusura dei cantieri. Già a metà gennaio, infatti, gli abitanti e gli esercenti del quartiere avevano protestato, chiedendo al Comune una risposta definitiva in merito all’avanzamento dei lavori della metropolitana blu, rallentati anche per il ritrovamento di alcuni reperti archeologici durante gli scavi.

Gli esercenti, nello specifico, si troverebbero impossibilitati a installare i dehors dei propri locali per via delle strade chiuse per i cantieri. "C’è un’apertura a valutare degli indennizzi per i negozianti", ha detto l’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello, in occasione dell’incontro. "Va bene che si proceda con l’indennizzo per gli esercenti, ma bisogna evitare che l’arredo urbano diventi un ostacolo alle loro attività", ha replicato Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano.

Nella riunione di lunedì, è stata, infine, comunicata la chiusura del cantiere in via San Vittore, prevista tra un mese, all'inizio di aprile. Se nell’area di Sant’Ambrogio si comincia quindi a intravedere la fine dei lavori, rimangono invece ancora da definire le tempistiche per la chiusura dei cantieri in superficie alla fermata Sforza-Policlinico e per la passerella sul Naviglio a San Cristoforo.