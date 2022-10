La metro 4 non è ancora aperta, ma i vagoni sono già stati vandalizzati I treni della linea blu della metropolitana sono custoditi nel depositi dell’ATM, ma alcuni vandali si sono introdotti e hanno disegnato dei graffiti sui vagoni.

A cura di Fabrizio Capecelatro

La linea 4 della metropolitana di Milano non è ancora aperta, ma i vagoni dei suoi treni sono già stati vandalizzati. L'ultimo annuncio di rinvio dell'inaugurazione della metro "blu" è di soltanto qualche giorno fa e, nonostante i disagi di questi continui ritardi (a maggior ragione con l'entrata in vigore delle nuove regole dell'Area B), si sperava che almeno i nuovissimi treni fossero al riparo dall'azione dei vandali. E invece qualcuno si è introdotto nel deposito di San Cristoforo dell'ATM e ha imbrattato i vagoni.

Vandalizzati i vagoni della M4

Sono ben 8 i vagoni della futura linea 4 della metropolitana di Milano che sono stati rovinati dai vandali ancora prima di entrare in funzione. Stipati in attesa che finalmente si superino i vari ritardi accumulati, neanche nel deposito gestito dall'azienda dei trasporti milanesi i treni sono risultati al sicuro.

Addirittura facendo un buco nel muro, quattro o cinque persone che si sono intrufolate nel deposito "in una zona pericolosa perché presto, quando la nuova metropolitana sarà attiva, sarà a tensione elettrica elevata", fanno sapere dall'azienda. L'Atm inoltre comunica che sporgerà denuncia contro ignoti per quanto successo.

Leggi anche Tifosi inglesi assaltano Milano per la Nation League: caos sui Navigli e metro lilla bloccata

L'apertura della Metro blu

Intanto l'apertura della prima tratta della linea blu della metropolitana è stata nuovamente rinviata di un altro mese. Il Comune ha infatti comunicato che le prime sei fermate avverrà a fine novembre e non più entro la fine ottobre. Esattamente dal 26 novembre, salvo ulteriori imprevisti, dovrebbe essere possibile arrivare dall'aeroporto di Linate fino a piazzale Dateo. Speriamo che per allora non saranno danneggiati altri vagoni.