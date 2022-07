La madre si rifiuta di dargli cento euro e lui la picchia con violenza, arrestato 35enne Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri di Chiari, paese della provincia di Brescia, per aver picchiato con violenza la madre.

L'accaduto risale alla giornata di ieri, venerdì 8 luglio, e si è verificato a Castrezzato. Secondo gli investigatori potrebbe non trattarsi di un caso isolato.

Chiede 100 euro alla madre e poi la picchia violentemente

Da ricostruzione operata dagli inquirenti, pare che il 35enne, rientrato a casa, abbia chiesto alla madre di prestargli cento euro. La donna, però, si sarebbe rifiutata, scatenando le ire dell'uomo che ha cominciato a colpirla con violenza. L'allarme è stato dato da alcuni passanti preoccupati per i rumori provenienti dall'abitazione di madre e figlio. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri di Chiari che hanno trovato alcuni cittadini giunti in soccorso della donna. I militari hanno avviato le indagini per capire se il 35enne fosse solito aggredire la madre.

I soldi gli servivano per comprare la droga

I soldi chiesti alla donna sarebbero serviti per acquistare la droga, motivo per cui gli investigatori credono che la donna si sia rifiutata di darglieli. Come riportato da Il Giornale di Brescia, dopo essere stata colpita, è riuscita a darsi alla fuga arrivando in strada dove è stata soccorsa dai passanti che hanno chiamato il 112. Arrivati, i carabinieri hanno fermato subito il 35enne trasferendolo in carcere in attesa della convalida dell'arresto da parte del giudice per le indagini preliminari. La madre dell'uomo è stata invece trasportata in ospedale per ricevere assistenza medica dopo il ferimento.