La Guardia di Finanza ha trovato 27 kg di cocaina e marijuana in un appartamento nel Lodigiano: arrestato un 33enne La Guardia di Finanza ha perquisito un appartamento di Caselle Lurani (Lodi) più di 15 chili di cocaina e 12 chili di marijuana per un valore totale di 600mila euro. In relazione al ritrovamento, i finanzieri hanno pedinato e messo agli arresti domiciliari un 33enne.

La Guardia di Finanza ha trovato in un appartamento di Caselle Lurani, in provincia di Lodi, più di 15 chili di cocaina e 12 chili di marijuana, per un valore totale di 600mila euro. Le sostanze erano destinate alle principali piazze di spaccio del nord e del centro Italia. In relazione a questo ritrovamento, i finanzieri hanno pedinato e messo agli arresti domiciliari un 33enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sul caso hanno lavorato le fiamme gialle di Firenze, supportati dai colleghi dei comandi provinciali di Lodi e Milano. Il 33enne, infatti, è stato dapprima fermato durante un controllo nelle piazze di spaccio toscane e successivamente è stato monitorato nei suoi spostamenti fino alla Lombardia. I finanzieri l'hanno seguito in automobile fino all'appartamento in una zona isolata delle campagne di Caselle Lurani, dove è stato fermato e perquisito.

Gli agenti della Guardia di Finanza hanno perquisito anche l'abitazione, scoprendo quello che era di fatto un magazzino di stoccaggio della droga. Nell'abitazione, infatti, sono stati trovati più di 15 chili di cocaina, suddivisa in 20 panetti, e 12 chili di marjuana, frazionata in 13 buste di cellophane, tre telefoni cellulari e denaro contante di vario taglio pari a 37mila euro, oltre a materiale per il confezionamento e macchinari per imbustare sottovuoto, bilancini, taglierini, bustine, zaini. Il tribunale di Lodi ha convalidato l'arresto per il 33enne e disposto gli arresti domiciliari.