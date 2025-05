video suggerito

Imprenditore nasconde 24 chili di cocaina in un vano dell’auto e sotto la vasca da bagno: arrestato nel Milanese Un imprenditore della provincia di Milano è stato arrestato dalla guardia di Finanza dopo essere stato trovato in possesso di 24 chili di cocaina e 9 grammi di hashish che nascondeva in parte sotto il sedile dell’auto e in parte sotto alla vasca da bagno di casa. I militari gli hanno anche sequestrato un’auto modificata in modo tale da ricavare un vano segreto all’interno del paraurti posteriore. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

La Guardia di Finanza di Lecco ha arrestato un imprenditore dopo averlo trovato in possesso di 24 chili di cocaina e una decina di grammi di hashish, nascosti in nella sua auto e sotto alla vasca da bagno del suo appartamento. Le fiamme gialle hanno anche sequestrato due automobili, di cui una era stata modificata in modo tale da ricavare un vano nascosto nel paraurti posteriore. L'uomo è stato portato nel carcere Torre del Gallo di Pavia e il gip ha già convalidato l'arresto.

L'intervento che ha portato all'arresto è nato da alcuni controlli fatti in tarda serata dalla guardia di Finanza su alcune strade in provincia di Milano. Intercettata l'auto, gli agenti hanno trovato una busta con dentro quasi 6 chili di cocaina suddivisa in cinque panetti sottovuoto nascosta nel vano poggia piedi del sedile anteriore dell'auto. Ulteriori controlli hanno permesso di accertare che l'uomo fermato risultava essere dal 2024 un imprenditore nel settore del commercio di auto, con diversi precedenti per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.

La perquisizione è continuata nella casa dell'uomo, in provincia di Milano, dove i militari della guardia di Finanza hanno trovato altri 18 chili di cocaina e nove grammi di hashish nascosti in un vano sotto la vasca da bagno. Nell'appartamento sono stati trovati anche strumenti e materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente, 3mila euro in contanti e numerosi telefoni che saranno analizzati dagli investigatori per ricostruire i giri di spaccio attorno all'indagato e risalire all'organizzazione che ha fornito le sostanze stupefacenti.