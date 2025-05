video suggerito

Spacciavano con in braccio la figlia di due anni per non destare sospetti: arrestata coppia di genitori pusher Ieri pomeriggio la Polizia ha arrestato una coppia che spacciava droga dall’auto portando con sé la figlia di due anni per non dare nell’occhio. Nella casa della famiglia sono stati trovati 37 grammi di cocaina e quasi 11mila euro in contanti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ieri pomeriggio la Polizia Locale di Milano ha arrestato una coppia di genitori, papà di 31 anni e mamma 36enne, che spacciavano droga dalla loro auto, tenendo la figlia di due anni sul sedile del passeggero per sviare ogni sospetto. Gli agenti hanno intercettato la donna nel pomeriggio di ieri, sabato 24 maggio, mentre a bordo di una Fiat 500 nera faceva avanti e indietro con affianco la figlia dalla casa via Ornato, nel quartiere Niguarda a nord di Milano, per consegnare le dosi di stupefacente.

Attorno alle 15:00, in particolare, l'hanno vista consegnare una busta a un uomo, che le ha dato in cambio alcune banconote. Fermato, il cliente è stato trovato in possesso di un grammo e mezzo di cocaina e ha raccontato ai poliziotti di essere solito acquistare la droga dalla 36enne per 50 euro ogni mezzo grammo.

Gli agenti hanno continuato a pedinare la donna, e l'hanno vista poi incontrarsi con il compagno, al quale ha consegnato la bambina. Padre e figlia si sono diretti verso la casa e i poliziotti li hanno seguiti riuscendo a localizzare l'appartamento e a perquisirlo con i cani antidroga. Durante i controlli, i poliziotti hanno trovato 37 grammi di cocaina nascosti sotto al frigorifero della cucina e quasi 11mila euro in contanti custoditi nel cassetto di un comodino.

Leggi anche Sequestrano un 28enne in un bar di Milano per un debito del fratello di 3mila euro: arrestati

La coppia è stata arrestata con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la bambina di due anni è stata affidata a un parente.