La donna che ha salvato i bimbi abbandonati per strada dal padre: “In lacrime si sono aggrappati alle gambe” Parla la donna che, dalla finestra, ha visto i bambini abbandonati dal padre piangere sul marciapiede e, ancora in vestaglia e ciabatte, è scesa ad aiutarli: “Piangevano, si sono subito aggrappati alle mia gambe”.

A cura di Fabrizio Capecelatro

È una nonna, madre di tre figli, la persona che ha soccorso i quattro bambini abbandonati dal padre per strada durante la notte fra domenica 16 e lunedì 17 aprile. Li ha trovati da soli sul marciapiede, infreddoliti e spaventati. "Si vedevano due bambini camminare avanti e indietro mentre piangevano disperatamente", racconta. E poi, non appena lei è scesa ad aiutarli: "Si sono aggrappati alle mie gambe".

Il racconto della nonna

La donna, madre di tre figli e nonna di diversi nipoti, ha scorto i quattro bambini dalla finestra. "Si vedevano due bambini camminare avanti e indietro mentre piangevano disperatamente. Ho pensato che nessun adulto avrebbe mai potuto essere presente con i figli in quelle condizioni, al freddo", racconta a BresciaOggi. E, così, in pigiama e ciabatte ha deciso di scendere a controllare.

"Erano uno vicino all'altro – continua la donna – e in lacrime si sono aggrappati alle gambe. Ho cercato di confortarli, ma la sensazione era che non capissero le mie parole". La signora inizialmente era convinta che fosse soltanto due, ma poi ha visto che sul marciapiede c'era anche una sorta di cesto, da cui sentiva provenire un pianto.

"Ho guardato da vicino: c’era un altro bambino. L’ho preso in braccio, ma dal cesto si sentiva ancora piangere. Ho guardato meglio e lo stupore è stato enorme". In effetti c'era un quarto bimbo, anche lui ancora in fasce.

La nonna non ci ha pensato troppo, ha preso tutti e quattro i bimbi e li ha portati a casa, dove potessero almeno ripararsi dal freddo. Quindi ha chiamato i carabinieri, che poi hanno rintracciato la madre dei piccoli.

Le indagini dei carabinieri

Al momento anche il comportamento della madre è al vaglio degli inquirenti che dovranno accertare se la donna è sia idonea a crescere i figli, dopo questo pericoloso episodio. Tuttavia la donna al momento sembra totalmente estranea ai fatti e, infatti, ha avuto l'affido dei quattro bambini.

Ad abbandonare di notte sulla strada i piccoli sarebbe stato unicamente il padre, che voleva fare un dispetto nei confronti della compagna. Anche se lui si è giustificato dicendo di aver "soltanto sbagliato indirizzo", visto che in quel palazzo – fino a qualche tempo prima – vivevano i suoceri.