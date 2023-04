Litiga con la moglie e abbandona i figli di sera per strada: i bambini hanno meno di 3 anni A seguito di uno screzio tra genitori, un padre ha lasciato i quattro figli (tutti minori di 3 anni) di notte in strada, davanti all’abitazione dei suoceri: è stato denunciato per abbandono di minori. L’allarme lanciato dai residenti del quartiere di Urago Mella (Brescia)

Stavano piangendo e tremando di freddo sul marciapiede, in strada, davanti all'abitazione dei nonni materni.

Così i Carabinieri della sezione di Brescia hanno trovato quattro bambini, tutti minori di 3 anni (e due addirittura in fasce, adagiati sul seggiolino), dopo la segnalazione di alcuni residenti del quartiere periferico Urago Mella: i piccoli, dopo essere stati scaldati con delle coperte di lana e rassicurati, sono stati così condotti per accertamenti nel più vicino ospedale. Le loro condizioni di salute sono buone.

I bimbi abbandonati dal padre in strada

Secondo le prime ricostruzioni, i quattro piccoli sarebbero stati abbandonati in strada dal padre, in piena notte, dopo uno screzio tra genitori: la coppia di italiani è residente in Germania, e fa ritorno spesso in Italia per visitare la famiglia d'origine. Come in questo caso, finito con l'abbandono dei minori davanti all'abitazione dei suoceri (peraltro non più residenti in quel caseggiato).

È stato il padre, subito dopo l'abbandono sul marciapiede, ad avvisare la madre dei bimbi con una telefonata. Quest’ultima, accorsa a tutta velocità sul posto, ha trovato i Carabinieri della sezione radiomobile di Brescia e i sanitari del 118, che nel frattempo avevano prestato le prime cure ai suoi piccoli infreddoliti e impauriti.

Il padre denunciato per abbandono di minori

I fratellini, che hanno patito le basse temperature notturne di questi giorni (fortunatamente senza conseguenze), sono stati affidati alla madre su disposizione della Procura per i Minorenni, mentre il padre è stato denunciato in stato di libertà per abbandono di minori.