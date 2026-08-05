Una coppia di turisti in vacanza a Colico: “Unto e sporco ovunque nella casa in affitto a 450 euro per 4 notti”

Marta ha raccontato a Fanpage.it le pessime condizioni igieniche in cui lei e suo marito hanno trovato la casa-vacanza presa in affitto per quattro giorni a Colico al prezzo di 450 euro. “Il divano non l’abbiamo neanche toccato tanto era impresentabile”.

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Le vacanze sono fatte per rilassarsi e non per stressarsi o stancarsi ulteriormente come è accaduto a Marta (nome di fantasia) che da Trento ha deciso, insieme al marito, di trascorrere qualche giorno di ferie a Colico – nota località turistica sul lago di Como e in provincia di Lecco – in un appartamento preso in affitto, trovato però al loro arrivo in condizioni igieniche pessime tanto che lei stessa ha dovuto subito ripulire tutto.

"Appena ho messo piede nella casa mi sono resa subito conto di quanto fosse sporca. Polvere, unto e trasandatezza ovunque. Il divano non l'abbiamo neanche toccato tanto era sporco, il bagno era impresentabile per non parlare poi della ruggine trovata all'interno della doccia. In cucina abbiamo trovato spugnette vecchie e malandate, superfici unte e padelle vecchie accatastate in un angolo. Non mi è venuto neanche in mente di accendere i fornelli e cucinare in quelle condizioni. Abbiamo trovato anche un elettrocardiogramma sul comò! Mi è preso un tale sconforto che ho deciso di ripulire tutto prima di utilizzare l'appartamento", ha detto Marta a Fanpage.it con tono disgustato per le condizioni in cui si è presentato la casa-vacanza e al tempo stesso dispiaciuta per l'inizio di una vacanza del tutto inaspettato.

Ruggine nella doccia

Marta spiega che l'appartamento – prenotato da suo marito nel mese di giugno su Booking – si trova in una palazzina di via Palerma a Colico ed è gestito da un'agenzia con sede a Magenta (Milano). Per quattro notti è stato chiesto loro, una coppia, 450 euro in tutto, compreso il posto auto.

"Un prezzo molto vantaggioso, sicuramente. Ma questo non significa che sia corretto affittare un appartamento in quelle condizioni. Siamo rimasti talmente impressionati da decidere di ripartire addirittura un giorno prima. Quindi alla fine abbiamo fatto solo tre notti", ha detto ancora Marta a Fanpage.it.

Superfici unte

Alla fine, il giorno della ripartenza, Marta e suo marito hanno chiamato l'agenzia e hanno fatto presente la situazione della casa al loro arrivo. Ma stando a quanto riferito dalla donna, l‘agenzia avrebbe assicurato loro che la casa fosse stata invece pulita e riordinata per tempo e che non presentava alcun problema di igiene.