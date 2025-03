video suggerito

La cocaina è la droga più consumata a Milano: il picco il venerdì, la cannabis il martedì A Milano nel 2024 sono aumentati i consumi di ketamina, Mdma e cocaina, che registrano un picco il venerdì e il fine settimana in generale (la cannabis il martedì). I dati dell'Istituto Mario Negri.

È ancora la cocaina la droga più consumata a Milano, con i suoi 402,39 milligrammi per mille abitanti per giorno riscontrati nelle analisi del 2024 (contro i 369,18 dell’anno precedente). Ma aumentano anche l'utilizzo di ketamina (24,92 milligrammi per mille abitanti per giorno nel 2024, contro i 22,98 del 2023) e quello della sostanza sintentica Mdma (14,44 milligrammi riscontrati nel 2024, contro i 9,84 del 2023).

Sono i risultati recentemente raccolti dall’istituto di ricerca farmacologico Mario Negri, che dal 2005 analizza le acque reflue del depuratore cittadino di Nosedo per scattare una fotografia del consumo di stupefacenti a Milano (e in altre 128 realtà europee). Il risultato, per il 2024, vede appunto salire i consumi di ketamina, Mdma e cocaina, mentre allo stesso tempo registra una sostanziale stabilità per quanto riguarda il consumo di cannabis, così come invece segna un calo per quanto riguarda metanfetamine e anfetamina (riscontrate in dosi estremamente ridotte).

A Milano, inoltre, la cocaina e la ketamina registrano un picco il venerdì e il fine settimana in generale, dove ovviamente si presentano più residui di droghe associate all'uso a scopo ricreativo, mentre la cannabis segna un maggior consumo il martedì.

"A livello europeo, osservando le città che hanno a disposizione dati storici e comparabili come per esempio Milano, l’Italia non si posiziona nella lista dei Paesi con più alto consumo di droga, nonostante l’uso sia rimasto costante, quando non in leggero aumento", ha spiegato Sara Castiglioni, responsabile del Laboratorio di Indicatori Epidemiologici Ambientali dell’Istituto Mario Negri. "L'analisi delle acque reflue si conferma una metodologia di studio interessante che offre preziose informazioni sulla dinamica dell’uso e dell'offerta di droghe, ed è un potente strumento per rispondere rapidamente alle sfide emergenti",