Che cos'è la "droga afrodisiaca", con cui è stato trovato in strada un 38enne arrestato a Milano Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla polizia per il possesso di 43 grammi di Mdpv, la cosiddetta "droga afrodisiaca dell'amore". Ecco di cosa si tratta.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 15 marzo, un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla polizia di stato per il possesso di 43 grammi di Mdpv, la cosiddetta "droga afrodisiaca dell'amore", mentre si trovava in via Messina, nel pieno centro di Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, il 38enne, un cittadino italiano con precedenti specifici per droga, sarebbe stato sorpreso dagli agenti all'angolo con via Fioravanti, nel cuore di chinatown. Dopo aver eseguito un controllo, gli agenti avrebbero rinvenuto la droga sintetica nascosta addosso all'uomo che è stato subito arrestato e processato per direttissima questa mattina, domenica 16 marzo.

Che cos'è la Mdpv, "la droga afrodisiaca dell'amore"

La droga con cui è stato trovato in strada il 38enne era Mdpv, una sostanza psicotropa sintetica con effetti stimolanti conosciuta anche come "droga dell'amore" per le sue capacità afrodisiache o anche come "super coke", per la sua potenza superiore anche a quella della cocaina.

L'Mdpv appare per la prima volta in Italia nei primi anni 2000. Tecnicamente si chiama metilendiossipirovalerone, ma in gergo viene anche detta "droga dell'amore" o "droga afrodisiaca". Rientra nelle "chemsex", ovvero quelle droghe che vengono assunte durante i rapporti sessuali, ma che hanno effetti devastanti, più forti anche della cocaina. Questo anche perché l'Mdpv agisce come inibitore della ricaptazione di noradrenalina e dopamina. Sul mercato nero viene solitamente venduta in polvere oppure come sali da bagno.