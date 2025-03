video suggerito

A Milano l’età media degli abitanti è di 46 anni: Dergano il quartiere più giovane, batte San Siro I dati dell’anagrafe milanese che per il 2024 conta un milione e quattrocentomila cittadini, in maggioranza donne (51,3 per cento). Nel capoluogo lombardo il 21,3 per cento degli abitanti non ha la cittadinanza italiana: la comunità egiziana è quella più popolosa, con quella filippina e cinese. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una fotografia di Milano in numeri. È quella che regalano i dati dell'anagrafe cittadina, diffusi recentemente dal sindaco Beppe Sala sul proprio profilo Instagram. Che genere di città tratteggiano? Sicuramente quella di una metropoli multiculturale, giovane, in continuo mutamento e… single.

Sono infatti quasi la metà i milanesi che vivono da soli, oltre il 40 per cento del milione e quattrocentomila abitanti di Milano (di cui la maggioranza, il 51,3 per cento, è donna, e la percentuale cresce con l'avanzare dell'età). Un numero che, rispetto all'anno scorso, è rimasto stabile. Ma solo all'apparenza: negli ultimi dieci anni il 26 per cento dei residenti è infatti cambiato, segno di una città dove i nuovi abitanti si trasferiscono spesso per scuola o per lavoro e dove il ricambio (professionale, generazionale) è particolarmente evidente.

E ancora il 21,3 per cento dei milanesi non ha la cittadinanza italiana (tre anni fa erano il 22 per cento), con la comunità egiziana che supera ormai di gran lunga quella filippina e i nuovi cittadini di origini cinesi, bengalesi, rumene e peruviane. In generale, sono numeri che raccontano come la città mantenga comunque la sua vocazione internazionale, attirando nuovi cittadini da tutto il mondo.

Ma quanti anni hanno questi cittadini? L’età media è di 46 anni, con 487 ultracentenari. In linea con la tendenza nazionale, anche Milano è interessata dal fenomeno del calo delle nascite: nel 2024 sono venuti al mondo soltanto 8.795 bebè. Il quartiere più giovane della città, infine, è Dergano che dopo anni scalza San Siro dove, nell'area delle case popolari Aler, ben tre abitanti su dieci hanno meno di 19 anni e oltre la metà (il 57 per cento) ha origini straniere.