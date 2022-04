La Borsa di Milano cambia sede? Concreta l’ipotesi di addio a piazza Affari La Borsa di Milano potrebbe cambiare sede. Il proprietario di palazzo Mezzanotte, la Camera di Commercio di Milano, ha aperto un bando per riassegnare i 19.000 metri quadri di edificio.

La Borsa di Milano lascia la sua storica sede in piazza Affari? Possibile, considerato che la Camera di Commercio locale, proprietaria di palazzo Mezzanotte, l'edificio in cui risiede la Borsa milanese, ha aperto un bando per riassegnare gli oltre 19.000 metri quadrati messi a disposizione sui sei piani. Al momento la Borsa Italiana non ha chiarito se prenderà o meno parte al bando per restare nella sua storica sede.

Non è comunque da escludere che Euronext, proprietario attuale, decida di virare su nuovi spazi a Milano in quanto con la digitalizzazione degli scambi di Borsa la grande sala delle contrattazioni è stata convertita in un centro congressi che può ospitare fino a 600 persone. Inoltre, una parte di palazzo Mezzanotte è occupata dagli uffici della Borsa di Londra e la proprietà di Borsa Italiana ha deciso di trasferire alcune funzioni a Parigi. Al momento si sa per certo che in caso di nuova assegnazione col bando appena indetto, il palazzo non potrà cambiare destinazione d'uso. Ergo, non potrà diventare un hotel di lusso. La base d'asta per l'affitto annuale è di 6,85 milioni di euro l'anno da pagare in quattro rate. La prima offerta non potrà essere pari alla base d'asta e chi si aggiudicherà gli spazi di palazzo Mezzanotte firmerà un contratto di sei anni rinnovabile di altri sei. Tutte le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le 12 del 16 maggio. Essendo un bando aperto a persone giuridiche in altri stati membri dell'Unione Europea, l'attuale sede della Borsa Italiana potrebbe essere occupata da un inquilino straniero. Un'altra regola del bando, infine, esclude la possibilità di partecipare tramite cordate.