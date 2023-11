Kimberly Bonvissuto si è allontanata volontariamente, è viva e sta bene: “La sua una fuga d’amore” “La ragazza è in buona salute e si trova in territorio italiano”, informa la Procura di Busto Arsizio. Prende dunque sempre più piede, secondo quanto emerso da fonti inquirenti, l’ipotesi della fuga d’amore con un ragazzo incontrato lunedì scorso.

È viva e sta bene Kimberly Bonvissuto, la 20enne di Busto Arsizio (Varese) scomparsa lo scorso lunedì 20 novembre. A confermarlo è la stessa Procura di Busto Arsizio, che coordina le ricerche e ha aperto un fascicolo senza indagati come atto dovuto. "L'allontanamento dalla propria abitazione di Kimberly è da ritenersi volontario, e non causato da intimidazioni o minacce", recita un comunicato ufficiale. "Per quanto constatato, almeno fino a qualche giorno fa, la ragazza è in buone condizioni di salute e si trova in territorio italiano".

Prende dunque sempre più piede, secondo quanto emerso da fonti inquirenti, l'ipotesi della fuga d'amore con il ragazzo che la 20enne avrebbe incontrato proprio la sera della sua scomparsa, ben sette giorni fa. "La famiglia è stata informata di questi attuali sviluppi", ancora la Procura.

"Kimberly, torna, ti prego. Dacci almeno tue notizie, fai un cenno per farci sapere che va tutto bene", è stato intanto l'appello disperato del padre Mariano a Fanpage.it. "Tutto si può aggiustare. Qualsiasi cosa è successa a me non interessa, sono sempre presente e pronto a risanare se c'è qualcosa da risolvere. Io la sto aspettando, mia figlia non si deve preoccupare. Deve capire che il suo papà è sempre presente". "Ci manchi tantissimo, senza di te non abbiamo più una vita", gli fa eco la zia. "Per favore, torna qui".