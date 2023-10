Justin Timberlake in un negozio a Mantova, la commessa: “Non ce ne siamo accorte subito, eravamo spiazzate” Justin Timberlake è stato avvistato a Mantova nel pomeriggio di martedì 3 ottobre. Con cappellino e occhiali scuri, il cantante è entrato in un negozio di abbigliamento del centro. Quando le commesse lo hanno riconosciuto gli hanno chiesto una foto: “Eravamo spiazzate”, ha detto a Fanpage.it una di loro.

A cura di Sara Tirrito

Justin Timberlake insieme alle commesse nel negozio di abbigliamento a Mantova

Il cantante e produttore discografico statunitense Justin Timberlake si trovava a Mantova nel pomeriggio del 3 ottobre. In visita in città, è entrato in un negozio di abbigliamento e ha fatto una fotografia con due dipendenti, Elisa e Annachiara.

Justin Timberlake a Mantova

Il musicista ha fatto ingresso nel negozio di vestiti S.c.o.u.t. di Mantova intorno alle 15, un orario in cui il negozio era vuoto. Seguito dalla guardia del corpo e in compagnia di un'altra persona, ha coperto il volto con un cappellino beige e un paio di occhiali da sole scuri.

Sperava di non essere riconosciuto, ma le commesse hanno capito che era lui e gli hanno chiesto di scattare una foto insieme. Al centro tra le due donne, Timberlake è apparso con una maglia retinata e un paio di jeans.

Con il sorriso in volto, ha abbracciato Elisa e Annachiara in posa per la foto. Le colleghe erano entusiaste per la sorpresa. "Non ci siamo accorte subito che fosse lui – ha raccontato a Fanpage.it Annachiara – È stata Elisa a riconoscerlo".

Quando hanno capito chi fosse, si sono rivolte alla guardia, che era italiana. "Gli abbiamo domandato se potevamo farci una foto con Justin Timberlake – spiega Annachiara – ci ha detto che potevamo avvicinarci e ci avrebbe detto di sì". Da circa dieci anni in quel negozio, non era mai capitato che entrasse una star: "Eravamo spiazzate – dice Annachiara – non gli abbiamo chiesto cosa ci facesse a Mantova, ma è stato emozionante".

Il cantante in visita in Italia dopo la reunion dei ‘Nsync

L'artista era stato già avvistato in Italia nei giorni scorsi, quando si era recato a Roma insieme alla moglie, l'attrice Jessica Biel.

Quando sono stati avvistati stavano facendo una passeggiata romantica di notte. Mano nella mano, erano andati verso la Fontana di Trevi e avevano buttato una monetina come due turisti.

Le vacanze arrivano a pochi giorni dall'annuncio della reunion degli ‘Nsync, la band dei primi anni 2000 che ha portato Timberlake al successo. Il gruppo è tornato insieme a 20 anni dall'ultima esibizione e lo ha fatto lanciando un nuovo singolo dal titolo Better place.