Gli ‘Nsync sono tornati: la trasformazione di Justin Timberlake & Co. dagli anni 2000 a oggi Ricordate gli ‘Nsync, la boyband che ha dominato le classifiche internazionali negli anni 2000? Justin Timberlake & Co. sono tornati a fare musica: ecco le foto che mostrano la loro trasformazione negli ultimi 20 anni.

A cura di Valeria Paglionico

Siete stati adolescenti nei primi anni 2000 e non potete fare a meno di scatenarvi quando passano una delle canzoni delle boyband iconiche di quel periodo? Per voi sono arrivate delle ottime notizie: Gli ‘Nsync si sono riuniti dopo ben 20 anni e hanno lanciato un nuovo e irresistibile singolo intitolato Better Place. La canzone è disponibile da oggi in digitale, mentre solo a partire dal 6 ottobre arriverà in radio, ma già si preannuncia un successo destinato a dominare le classifiche internazionali, anche perché sarà la colonna sonora del film Trolls Band Together. Come sono diventati Justin Timberlake & Co.? Ecco le foto che mostrano la trasformazione di membri del leggendario gruppo.

Come sono cambiati gli ‘Nsync in 20 anni

Chi non ha ballato sulle note di Bye, bye bye o di It's gonna be me nei primi anni 2000? Quei tempi sembrano essere destinati a tornare dopo la reunion degli *Nsync. La band era già diventata protagonista di un momento a "effetto nostalgia" qualche settimana fa durante gli MTV VMA's ed era stato proprio in quel momento che aveva annunciato delle grandi novità in arrivo.

Gli ’Nsync negli anni 2000

Solo oggi, però, ha lanciato un singolo tutto nuovo (che probabilmente anticiperà anche un esclusivo tour). Come sono cambiati i cinque cantanti negli ultimi 20 anni? Il frontman Justin Timberlake è quello che più di tutti ha continuato a lavorare nella musica e nel cinema, continuando a essere considerato un sex symbol nonostante qualche segno del tempo che passa in più sul viso.

Negli anni 2000

Gli ‘Nsync ieri e oggi

JC Chasez si è fatto crescere i capelli e porta gli occhiali da vista ma non ha perso il fascino irresistibile che da sempre lo contraddistingue, Joey Fatone è praticamente identico a quando aveva poco più di 20 anni (fatta eccezione per la barba bianca), mentre Chris Kirkpatrick ha detto addio alla barba con le treccine ma porta ancora i piercing alle orecchie.

Agli MTV VMA’s 2023

Lance Bass, ovvero il biondino degli *Nsync, non ha più la chioma ossigenata ma non per questo ha rinunciato alle tinture audaci, anzi, è tornato a mettere in mostra il suo animo sopra le righe con degli originali capelli viola. Insomma, i segni del tempo e i fili d'argento tra i capelli non vengono affatto temuti dagli *Nsync: i 5 ragazzi americani sono prontissimi per tornare a dominare i palcoscenici internazionali.